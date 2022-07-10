消息称重生正在开发《Apex 英雄》单人游戏

IT之家 7 月 10 日消息，EA 旗下重生娱乐（Respawn Entertainment）旗下大逃杀游戏《Apex 英雄》可能会推出一款《Apex 英雄》单人游戏。

最近，该开发商在其网站上发布了一则招聘启事，为《Apex 英雄》的新游戏招募人才。

自 2019 年《Apex 英雄》发布以来，Respawn Entertainment 在打造这一游戏故事方面做得非常出色。每个新赛季都会给玩家带来电影一般的故事。粉丝对于这些剧情故事的接受度也在逐渐增高，所以 重生打算以此推出一款单人游戏。

根据 Respawn 官网上的招聘信息，该团队正在为“Apex Universe FPS 孵化项目”寻找一名“高级引擎 / 系统工程师- c++”。虽然从招聘启事中没有获得太多信息，但它确实指出，无论谁被聘用，都将与团队的其他成员一起工作，以协助“碰撞、物理、音频、低级操作系统和硬件支持”。而且官方将其描述为“全新的重生单人冒险”。

值得一提的是，Respawn 此前曾宣布他们正在开发一款新的单人游戏，但目前尚不清楚这是同一个开发中的游戏，还是另一个游戏。

IT之家提醒，目前这一游戏可能还需要很长时间才能公布，目前《Apex 英雄》已经登录 PC、PS4、PS5、Switch、Xbox One、Xbox Series X、安卓和 iOS 移动平台。