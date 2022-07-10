金士顿推出加密 U 盘：USB 3.2 下 145MB/s 读取、115MB/s 写入

IT之家 7 月 10 日消息，金士顿本周宣布推出 IronKey Locker+50 加密 USB 闪存盘 (简称 LP50)。它采用金属外壳，内置钥匙环，外形小巧便捷，尺寸为 60.56mm×18.60mm×9.60mm，支持在 Windows 和 macOS 上运行。

LP50 提供了 16GB、32GB、64GB、128GB 四种版本可选，采用 USB 3.2 Gen 1 TYPE-A 接口，自带盖帽。

性能表现方面，如果你连接到 USB 3.2 通道下可实现最高 145MB/s的连续读取，115MB/s连续写入的速度；如果是 USB 2.0 通道下则为最高 30MB/s读取、20MB/s写入。

金士顿 LP50 主打安全加密，支持复杂密码和短语密码模式的多重密码、管理员密码和用户密码。

传统的复杂密码模式需要采用 4 种字符集中的 3 种来组成 6 到 16 个字符的密码，而新的短语密码模式让用户能够采用数字 PIN、一段句子、甚至是 10 到 64 个字符组成的单词列表作为密码，并且支持国际字符。 为了减少登录失败的次数，点击“眼睛”图标能够在可视化状态下输入密码。如果忘记用户密码，则可以采用管理员密码查看驱动器上的数据或重置用户密码。

IT之家了解到，这款消费级加密闪存盘拥有 XTS 模式下 AES 硬件加密功能，通过数字签名固件可以抵御暴力密码破解和 BadUSB 攻击，从而保障数据的安全。

除此之外，金士顿 LP50 可选 USBtoCloud 功能，无论是谷歌 Drive、微软 OneDrive、亚马逊 Cloud Drive、Dropbox 还是 Box 都可以作为个人云储存。此外，金士顿还预装了一切所需的软件和安全功能，用户无需额外安装任何应用程序。

金士顿 IronKey Locker+50 加密 USB 闪存盘的特性和规格：

采用 XTS-AES 的硬件加密 USB 闪存盘：利用内置保护功能保护重要数据，免受 BadUSB 和暴力破解攻击。

支持复杂密码和短语密码的多密码（管理员 / 用户）选项：管理员可以重置用户密码以恢复用户对数据的访问权限。

全新的密码模式：可选择复杂密码模式或短语密码模式。密码可以是数字 PIN 密码、带有空格字符的句子、单词组甚至是 10 到 64 个字符组成的歌词。

全自动个人云备份：可以通过个人云盘来查看 IronKey Locker+50 里保存的数据。

其它安全特性：为了减少登录失败的次数，点击“眼睛”图标能够在可视化状态下输入密码。使用虚拟键盘功能，可以防止密码被键盘记录器或屏幕记录器窃取。

接口：USB 3.2 Gen 1

容量：16GB、32GB、64GB、128GB

接口：USB Type-A

速度：

USB 3.2 Gen 1：16GB-128GB：145MB/s读取，115MB/s写入

USB 2.0：16GB-128GB：30MB/s读取，20MB/s写入