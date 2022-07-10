在校生非正常下载 2578 篇文献，中国社科大 IP 遭数据库商封禁

IT之家 7 月 10 日消息，中国社会科学院大学图书馆近日发布通报称，由于该校读者违规使用《Westlaw Classic 法律在线》数据库，该校接到数据库商的通报，学校 IP 受到该数据库商永久封禁，影响数据库的正常使用。

通报称，数据库商提供数据显示：该校一同学在 2022 年 6 月 16 日 137 分钟内下载 842 篇文献，6 月 17 日 137 分钟内下载 1736 篇文献。此行为严重影响了该校师生正常的学习和科研秩序，也有损该校声誉。

根据中国社会科学院大学图书馆《电子资源的知识产权和使用管理规则》，对该同学的违规行为作出如下处理：

1) 责令该生向图书馆提交书面陈述和检讨，并保证今后不再发生类似违规行为。

2) 对该生予以全校范围通报批评。

IT之家了解到，7 月 4 日，国防科技大学图书馆也发布了类似的通报，近期该校频繁出现个别人员违规过量下载《科学文库》数据库资源的情况，导致学校相关 IP 地址被封禁。一个地址的封禁将影响众多其他用户的正常使用。同时，此类情况也给学校声誉造成了不良影响。国防科技大学图书馆表示，在此提醒各位用户请勿恶意批量下载数据库资源，并在使用数据库资源时请务必遵守以下规则：