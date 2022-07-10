Linux 笔记本 System76 Lemur Pro 用上 12 代酷睿，售价 1149 美元起

IT之家 7 月 10 日消息，System76 Lemur Pro 是一款轻薄的 Linux 笔记本电脑，配备 14 英寸全高清显示屏和 73 Wh 电池，并支持高达 40GB 的内存。

近日，该笔记本推出了搭载英特尔 12 代酷睿 Alder Lake-U 处理器的最新款，售价 1149 美元（约 7698.3 元人民币）起。

新款 System76 Lemur Pro 可选 i5-1235U 或 i7-1255U 处理器，基础版配备 8GB DDR4-3200 单通道内存，以及 240GB SSD。

用户可加价选购 16GB 至 40GB 双通道 DDR4-3200 内存（8GB + 8GB / 16GB / 32GB），最高 4TB 存储（2 个 M.2 插槽，最多支持 1 个 PCIe Gen 4 SSD 和 1 PCIe Gen 3 SSD）。

IT之家了解到，System76 Lemur Pro 预装 Ubuntu 22.04 LTS 系统或该公司基于 Ubuntu 的操作系统 Pop!_OS，配备 1920 x 1080 分辨率磨砂非触摸 LCD 显示屏、背光键盘、支持 WiFi 6 和蓝牙 5、立体声扬声器以及 1080p 网络摄像头和 65W 的电源适配器。

System76 Lemur Pro 的接口包括：

1 个雷电 4

1 个 USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 个 USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 个 HDMI

1 个 microSD 卡槽

此外，System76 Lemur Pro 尺寸为 322 x 217 x 16.5 毫米，重量为 1.15 千克。