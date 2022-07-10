Gurman：苹果手表极限运动款定名 Apple Watch Pro，目标抢占佳明用户

IT之家 7 月 10 日消息，彭博社的 Mark Gurman 此前表示，苹果公司正在研发一款“极限运动”版 Apple Watch，它将拥有更大的屏幕和更抗虐的金属外壳。

在最新的 Power On 时事通讯中，Gurman 表示这款坚固耐用的 Apple Watch 可能会被命名为 Apple Watch Pro。

Gurman 在今日的爆料中重复了许多之前的爆料内容，他认为这款即将面世的 Apple Watch Pro 将有更大、更防碎的显示屏、增强的远足和游泳追踪功能、更长的电池续航，以及由优质非铝金属材料制成的更厚实、更坚固的表壳。

这款智能手表的设计目的是吸引极限运动员，以及所有可能购买高端佳明运动手表进行高强度锻炼的人。

Gurman 认为，这款 Apple Watch 将被称为 Pro，类似 MacBook Pro、iPad Pro、iPhone Pro 和 AirPods Pro 等专业型号。此外，转向坚固耐用的 Apple Watch 也意味着 Apple Watch Edition 的终结。

IT之家了解到，Gruman 表示，Apple Watch Pro 还将配备 S8 芯片 —— 与 Apple Watch Series 7 和 Series 6 型号相同，以及新的体温传感器，起价可能接近 900 美元（约 6030 元人民币）或 999 美元（约 6693.3 元人民币）。

最后，Gurman 谈到了 Apple Watch 的低功耗模式。今年早些时候，他称苹果正在计划这项新功能，但该功能并未在 WWDC 2022 中推出。现在，他表示低功耗模式仍在开发中，并有望与今年秋季的 watchOS 9 正式版同时发布。

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