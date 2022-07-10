全面突破制约，我国 AS500 海洋岛礁应用环境浮空平台首次外场升空试验成功

IT之家 7 月 10 日消息，据中国航空工业集团有限公司 7 月 8 日消息，AS500 海洋岛礁应用环境浮空平台首次外场升空试验成功，标志着制约我国海洋岛礁环境条件下的浮空器平台因素已全面突破。

据中国特种飞行器研究所（隶属于中国航空工业集团有限公司）消息，6 月 24 日，AS500 海洋岛礁应用环境浮空平台在湖北荆门漳河成功完成首次外场升空试验，历时三个月时间，平台升空高度、有效载重能力、连续留空时间、抗风能力、任务系统联试等 10 余项试验指标均达到预期目标，后续将转场广东搭载通信设备进行全系统演示验证。

“海洋岛礁应用环境浮空平台研制”项目是国家科技部重点研发计划“面向海洋覆盖的应用示范网络”的重要任务之一。旨在针对南海岛礁使用环境特点，研制一套可支持较高载荷重量、具备较强的驻空抗风能力、可连续留空半月的系留气球系统，搭载宽带通信设备升空，实现 10000 平方公里海洋区域宽带无线通信网络示范应用。

IT之家了解到，该项目由中山大学牵头，研究团队包括 3 所“双一流”高校、4 家上市公司及 5 家央企等 15 家单位。航空工业特飞所作为该项目四个子任务总体单位之一，负责通信平台载体的研制。针对南海岛礁使用环境特点，研究系留气球系统环境适应性和岛礁综合保障需求, 创新性地开展浮空平台总体技术方案研究、系统抗强风技术研究、高温高湿高盐雾强紫外线材料结构设计与防护技术研究、模块化设计与总装集成联调联试以及岛礁条件下的系统布置与运行保障设计等多项关键技术研究。

中国特种飞行器研究所表示，外场升空试验的全面完成，标志着制约我国海洋岛礁环境条件下的浮空器平台的因素已全面突破。