大多数美国人不愿买电动汽车，调查显示充电难是主要障碍

7 月 11 日消息，最近完成的一项调查显示，大多数美国人表示，他们之所以不愿购买电动汽车，主要是因为担心全美的充电网络无法满足需求。

今年早些时候接受《消费者报告》(Consumer Reports) 调查的大多数美国人认为，充电网络是电动汽车在美国市场普及的主要障碍。

61% 的受访者表示，他们并不是很愿意购买纯电动汽车。这些受访者表示，包括充电时间和充电地点在内的充电网络问题是阻碍他们购买或租赁电动汽车的主要因素。

上周四发布的这项调查显示，电动汽车续航里程和购买电动汽车的成本也可能是主要障碍。不过，接受调查的美国人似乎不太关心自己能不能修好电动汽车，也不太关心电动汽车在寒冷天气环境里的性能表现如何。

增加充电设施是美国总统拜登当前的首要任务。今年 6 月份，拜登政府提议投资 75 亿美元，打造一个有 50 万个电动汽车充电桩、遍布全美各地的充电网络。但是，美国目前的充电桩数量相距甚远。根据美国能源部的数据，迄今为止全美只有 5.6 万个电动汽车公用充电桩。

《消费者报告》的调查 (Consumer Reports) 并不是第一次将充电网络和电动汽车续航里程视为美国司机购买电动汽车的主要阻碍因素。去年就有报道称，加州有五分之一的电动汽车车主重新选择使用燃油车，因为电动汽车充电太麻烦了。

即便那些坚持使用电动汽车的司机也有类似的担忧。今年 6 月份，有记者乘坐一辆电动汽车进行长达 2000 英里（约合 3200 公里）的自驾旅行，发现充电桩可用性以及电动汽车充电速度增加了旅行时间。

为调查消费者购买电动汽车的兴趣如何，《消费者报告》采访了 8000 多名美国成年人。这项调查是在今年 1 月 27 日至 2 月 18 日期间进行的，当时美国汽车协会公布的全美汽油平均价格还不到 4 美元 / 加仑。

调查发现，约 71% 接受采访的美国人会考虑购买电动汽车，但只有约 36% 的受访者表示，他们肯定会购买或租赁一辆电动汽车，或至少“认真考虑”过购买电动汽车。

《消费者报告》负责可持续发展政策的副主任昆塔・沃伦 (Quinta Warren) 表示：“调查显示，美国人对降低交通成本和降低对环境影响有着明显的兴趣。”“调查凸显出一些关键问题，但幸运的是，影响消费者购买一辆纯电动汽车的许多障碍都可以通过既往经验和教育来解决。”

今年 3 月份有报道称，由于油价飙升，消费者购买纯电动汽车的兴趣正在上升。自那以后，全美燃油平均价格飙升至每加仑 5 美元以上。

今年 6 月份有报道称，越来越多的 Uber 司机也开始换用电动汽车。一位 Uber 司机表示，她把原来的丰田凯美瑞换成特斯拉 Model 3，结果每周能节省下 15 美元。

沃伦则强调：“大多数电动汽车比同等水平的传统燃油车更便宜。”“即便考虑到纯电动汽车购买价格要高于同等水平燃油车也是如此。”