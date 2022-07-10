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电动汽车充电速度测试：特斯拉 Model Y 落后于保时捷、起亚和梅赛德斯

2022/7/10 13:34:41 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 7 月 10 日消息，随着新能源汽车的发展，目前直流快充和交流快充技术都有了长足进步。目前业界中主要有三个充电级别，可提供不同的速度和功率水平：1 级交流（120V），2 级交流（240V）和直流快充。

USwitch 通过对美国认证过的电动汽车测试对比，得出了目前充电最快的 10 款车型，性能等数据主要来源于 EV Database，他们分别以三相电网和 CCS (350 kW DC) 连接方式计算各车型充电速度和快充速度，随后根据一个标准化的指数进行排名，该指数考虑了定期和快速充电的速度，同一系列车型取最高成绩的车型来排。

IT之家提醒，表单中的“英里 / 小时”与实际运动或里程数无关，而是在一小时的交流和直流充电过程中收集了多少单位的续航电量。

充电速度最快的电动跑车 - 图像模块

据 USwitch 的数据，保时捷 Taycan Plus 是目前充电速度最快的电动汽车，最终得分为 8.8 / 10，这款跑车通过直流快充模式可以在一小时内获得的 650 英里里程的续航。

起亚 EV6 和梅赛德斯 EQS 580 4MATIC 紧随其后，分别排在第二和第三位。EV6 表现也很不错，在常规交流充电模式中仅比 Taycan 弱了一英里。但意外的是，同平台的现代 IONIQ 5 成绩并没有多好，甚至常规充电模式下还不如第四名的特斯拉 Model Y。


车型交流充电
直流快充分数
1保时捷 Taycan Plus每小时 33 英里每小时 650 英里8.80/10
2起亚 EV6 长续航双驱每小时 32 英里每小时 650 英里8.55/10
3梅赛德斯 EQS 580 4MATIC每小时 33 英里每小时 490 英里8.37/10
4

特斯拉 Model Y 长续航双驱

每小时 34 英里每小时 370 英里8.25/10
5现代 IONIQ 5 长续航双驱每小时 31 英里每小时 580 英里8.14/10
6奥迪 e-tron GT quattro每小时 29 英里每小时 640 英里7.92/10
7北极星 2 长续航单驱每小时 33 英里每小时 340 英里7.79/10
8宝马 i4 M50每小时 31 英里每小时 370 英里7.57/10
9大众 ID.3 Pro Performance每小时 35 英里每小时 300 英里7.16/10
10西雅特 Cupra Born每小时 35 英里每小时 300 英里7.16/10

市场上充电速度最快的电动跑车 - 图像模块

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关键词：电动汽车

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