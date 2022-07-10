电动汽车充电速度测试：特斯拉 Model Y 落后于保时捷、起亚和梅赛德斯

IT之家 7 月 10 日消息，随着新能源汽车的发展，目前直流快充和交流快充技术都有了长足进步。目前业界中主要有三个充电级别，可提供不同的速度和功率水平：1 级交流（120V），2 级交流（240V）和直流快充。
USwitch 通过对美国认证过的电动汽车测试对比，得出了目前充电最快的 10 款车型，性能等数据主要来源于 EV Database，他们分别以三相电网和 CCS (350 kW DC) 连接方式计算各车型充电速度和快充速度，随后根据一个标准化的指数进行排名，该指数考虑了定期和快速充电的速度，同一系列车型取最高成绩的车型来排。
IT之家提醒，表单中的“英里 / 小时”与实际运动或里程数无关，而是在一小时的交流和直流充电过程中收集了多少单位的续航电量。
据 USwitch 的数据，保时捷 Taycan Plus 是目前充电速度最快的电动汽车，最终得分为 8.8 / 10，这款跑车通过直流快充模式可以在一小时内获得的 650 英里里程的续航。
起亚 EV6 和梅赛德斯 EQS 580 4MATIC 紧随其后，分别排在第二和第三位。EV6 表现也很不错，在常规交流充电模式中仅比 Taycan 弱了一英里。但意外的是，同平台的现代 IONIQ 5 成绩并没有多好，甚至常规充电模式下还不如第四名的特斯拉 Model Y。
|车型
|交流充电
|直流快充
|分数
|1
|保时捷 Taycan Plus
|每小时 33 英里
|每小时 650 英里
|8.80/10
|2
|起亚 EV6 长续航双驱
|每小时 32 英里
|每小时 650 英里
|8.55/10
|3
|梅赛德斯 EQS 580 4MATIC
|每小时 33 英里
|每小时 490 英里
|8.37/10
|4
特斯拉 Model Y 长续航双驱
|每小时 34 英里
|每小时 370 英里
|8.25/10
|5
|现代 IONIQ 5 长续航双驱
|每小时 31 英里
|每小时 580 英里
|8.14/10
|6
|奥迪 e-tron GT quattro
|每小时 29 英里
|每小时 640 英里
|7.92/10
|7
|北极星 2 长续航单驱
|每小时 33 英里
|每小时 340 英里
|7.79/10
|8
|宝马 i4 M50
|每小时 31 英里
|每小时 370 英里
|7.57/10
|9
|大众 ID.3 Pro Performance
|每小时 35 英里
|每小时 300 英里
|7.16/10
|10
|西雅特 Cupra Born
|每小时 35 英里
|每小时 300 英里
|7.16/10