电动汽车充电速度测试：特斯拉 Model Y 落后于保时捷、起亚和梅赛德斯

IT之家 7 月 10 日消息，随着新能源汽车的发展，目前直流快充和交流快充技术都有了长足进步。目前业界中主要有三个充电级别，可提供不同的速度和功率水平：1 级交流（120V），2 级交流（240V）和直流快充。

USwitch 通过对美国认证过的电动汽车测试对比，得出了目前充电最快的 10 款车型，性能等数据主要来源于 EV Database，他们分别以三相电网和 CCS (350 kW DC) 连接方式计算各车型充电速度和快充速度，随后根据一个标准化的指数进行排名，该指数考虑了定期和快速充电的速度，同一系列车型取最高成绩的车型来排。

IT之家提醒，表单中的“英里 / 小时”与实际运动或里程数无关，而是在一小时的交流和直流充电过程中收集了多少单位的续航电量。

据 USwitch 的数据，保时捷 Taycan Plus 是目前充电速度最快的电动汽车，最终得分为 8.8 / 10，这款跑车通过直流快充模式可以在一小时内获得的 650 英里里程的续航。

起亚 EV6 和梅赛德斯 EQS 580 4MATIC 紧随其后，分别排在第二和第三位。EV6 表现也很不错，在常规交流充电模式中仅比 Taycan 弱了一英里。但意外的是，同平台的现代 IONIQ 5 成绩并没有多好，甚至常规充电模式下还不如第四名的特斯拉 Model Y。