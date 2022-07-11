消息称小米 Civi 2 将采用华星屏幕，有望支持 1920Hz PWM 高频调光

IT之家7 月 11 日消息，今日早些时候，数码博主 @数码闲聊站 称小米 Civi 新机将于今年下半年发布。现在，该博主爆料了关于该机的更多消息。

数码闲聊站称，小米 12 Lite（内部代号 L9）的华星柔性屏在亮度和色准方面都做了小升级，原生 10bit 抖 12bit 色深，支持 1920Hz PWM 高频调光。而小米 Civi 2（内部代号 L9S）的工程机也是华星屏，正常来讲其色深和高频调光都应该予以保留。

据该博主此前爆料，小米 12 Lite 原本有国行版本，但被推倒做新的小米 Civi 2 了，并且迭代影像也会升级。

IT之家了解到，小米于 7 月 9 日宣布面向海外市场推出小米 12 Lite 手机，该机配备骁龙 778G 处理器，配备最高 8GB 内存以及 256GB 存储。屏幕方面，小米 12 Lite 采用 6.55 英寸 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率、240Hz 触摸采样率、HDR10+ 和杜比视界。影像方面，小米 12 Lite 前置 3200 万像素自拍镜头，后置三摄分别为 1.08 亿像素主摄、800 万广角镜头和 200 万微距镜头。续航方面，小米 12 Lite 搭载 4300mAh 电池，支持 67W 快充。

小米 12 Lite 手机 6GB+128GB 版售价 400 欧元（约 2724 元人民币），8GB + 128GB 版本售价 450 欧元（约 3064.5 元人民币），8GB + 256GB 版本售价 500 欧元（约 3405 元人民币）。