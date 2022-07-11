腾讯 ROG 游戏手机 6 / Pro 明日发售：骁龙 8 + 加持，3999 元起

IT之家 7 月 11 日消息，腾讯 ROG 游戏手机 6 系列于 7 月 5 日正式发布，搭载了高通骁龙 8+Gen 1 处理器，采用矩阵式液冷散热 6.0，AirTrigger 肩键，个性视窗，搭载了 165Hz 三星电竞屏，这两款手机将于 7 月 12 日 10:00 正式开售，售价 3999 元起。

在外观设计上，全新的未来感设计风格为腾讯 ROG 游戏手机 6 系列带来赛博朋克体验，而在 Pro 版本上，ROG 个性视窗还能让玩家解锁更多专属个性定制方案，此次 ROG 个性视窗预设海量动画效果，同时还将适配热门游戏，让游戏关键事件呈现在个性视窗上。

腾讯 ROG6 系列搭载 6.78 英寸三星 E4 AMOLED 屏，拥有 165Hz 的超高刷新率和 720Hz 触控采样率，提供 800nits 室外可读亮度与 1200nits 峰值亮度，覆盖 111% DCI-P3 专业广色域，Delta-E 值小于 1，支持 HDR10+，此外，这块屏幕还支持 Auto、60Hz-165Hz 的刷新率切换，不同场景不同效能，以实现良好的功耗控制。

ROG6 全系搭载最新高通 骁龙 8+ Gen1 5G 移动平台，主频相比于骁龙 8 Gen1 提升至 3.2GHz，内置的 Adreno 730 GPU 频率也升级至 900MHz，CPU 及 GPU 综合性能提升均为 10%，同时 CPU 功耗减少 30%。性能提升的同时，ROG 研发团队升级全新矩阵式液冷散热架构 6.0，中置 CPU 设计，真空腔均温版面积提升 30%，石墨烯面积提升 85%，在主板和 RF 电路板之间填充了 3300mg 氮化硼冷却材料，高效导热让芯片的高能热量能够顺畅传递。

六指操控方案在腾讯 ROG 游戏手机 6 系列上得到进一步增强，位于双侧的 AirTrigger 超声波肩键升级全新“抬起 — 按下”双触发逻辑，手指点按到抬起即可唤醒两次操作输入，毫秒内的双击操作实现。10 种不同手势的体感操作让玩家能够以更符合游戏直觉的方式进行操控，配合全新升级的 X 轴触线性震动马达，每次操作都有拟真的手感反馈，体验更畅爽。

腾讯 ROG 游戏手机 6 搭载了后置 50MP 索尼 IMX766 主摄相机，还有 13MP 超广角和 5MP 微距相机，前置 12MP 索尼 IMX663 相机。

腾讯 ROG 游戏手机 6 系列内置 6000mAh 电池，分为两个 3000mAh 电池，并且支持双 USB-C 端口：一个在底部，另一个在侧面。支持 65W 有线充电。软件系统方面，搭载了基于 Android 12 的 ROG UI 和 Zen UI。

腾讯 ROG 游戏手机 6 和 6 Pro 最大的区别是 6 Pro 上有一个副屏，副屏位于机身的背部，可以设置多种不同图案灯效。该副屏叫做 ROG Vision 个性视窗，是一块 PMOLED 显示屏。另一大区别是 ROG 6 Pro 只有一个存储版本 18GB+512G，ROG 6 则是多个存储版本可选，从 8GB+128GB 到 16GB+512GB。

售价方面，腾讯 ROG 游戏手机 6 普通版：8GB + 128GB 售价 ¥3999，12GB + 128GB 售价 ¥4499，12GB + 256GB 售价 ¥4999，16GB+512GB 售价 ¥5799；腾讯 ROG 游戏手机 6 Pro：18GB+512GB 售价 ¥7999。