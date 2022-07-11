海信旗下三电美国公司获特斯拉 5 年订单，每年超 1 亿美元

据财联社报道，海信集团旗下三电美国公司近日获得全球领先新能源汽车制造商客户在美国生产的两款电动压缩机项目订单，并锁定 5 年供应量，上量后预计每年的订单量合计价值超过 1 亿美元。

据相关人士透露，该头部企业正是特斯拉。据知情人士表示，这一订单属实，但双方签署有保密协议，海信并不会对外公开。

公开资料显示，2021 年 6 月，海信旗下上市公司海信家电完成对日本三电控股株式会社的收购，持有其约 75% 的表决权，正式成为三电控股的控股股东。