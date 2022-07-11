三星抢先用 3nm 芯片“背刺”台积电，但外界猜测“是极小规模量产”

凤凰网科技讯 北京时间 7 月 11 日消息，三星 6 月 30 日宣布，已开始量产最先进的电路线宽为 3 纳米的半导体。台积电预定 2022 年内开始量产 3 纳米半导体，乍看上去，三星似乎在最尖端产品的竞争上领先一步，然而事实并非如此。

“客户究竟是谁？”三星发布这一消息后，作为韩国证券街的首尔市汝矣岛出现了这样的疑问。在半导体行业，客户名称与电路线宽一样，也是证明企业技术实力的重要指标。尤其是第一个交货对象，具有十分特殊的意义。

尽管如此，三星并未在发布的消息中公开客户企业的名称。仅介绍说：“首先将被高性能计算机采用”。3 纳米线宽半导体的生产地也并非引进最新设备的平泽工厂，而是负责开发制造技术的华城工厂，这一点也引发了“可能是极小规模量产”的猜测。

按照供应商等的说法，三星首先将向中国大陆的加密资产（虚拟货币）挖矿企业提供运算处理半导体。虚拟货币的价格目前正在大幅下跌，矿企未来能否成为稳定客户还是未知数。

三星的代工业务自 2021 年初起就被指出萎靡不振。2020 年下半年开始量产的 5 纳米产品的良品率上不去，无法向最大客户美国高通稳定供应智能手机用半导体。高通最终于 2021 年秋季增加了台积电的代工量，使得三星丢失订单。

另一方面，几乎同一时期开始量产 5 纳米产品的台积电则一手包揽了美国苹果的 CPU（中央处理器）。iPhone 是销量最大的单一机型，其 CPU 的生产需要具备可在短时间内使供应量步入正轨的量产设备和制造技术。目前，除了台积电之外，其他企业的应对难度极大。

由于在 5 纳米产品上拉开差距，台积电的领先优势进一步扩大。据台湾的调查公司集邦咨询（TrendForce）介绍，2022 年 1～3 月台积电的代工份额占 53.6％，比第 2 名三星高出 16.3％。与三星领导人李在镕副会长提出“要实现世界第一”的 3 年前相比，目前双方的差距扩大了 8 个百分点。

专业做代工的台积电的优势是可以集中投资尖端技术。预计 2022 年的设备投资最高同比增长 46％，达到 440 亿美元，其中 7～8 成将用于尖端产品。在 3 纳米产品方面，台积电为了 2022 年内量产，正在台湾北部的新竹市和南部的台南市同时推进建立 2 个生产基地。

在苹果等客户看来，选择台积电的好处也很大。专业做代工的台积电跟三星不同，不在智能手机等最终产品上直接与客户竞争。因此，客户容易把堪称技术结晶的半导体设计信息托付给台积电。在支持客户进行半导体设计的通用设计信息产品阵容上，台积电也更胜一筹。

急于挽回局面的三星着手调整半导体部门的人事。2021 年 12 月把三星电机的社长庆桂显调回担任半导体部门负责人。2022 年 6 月，更换了代工制造技术中心负责人等十几名高管。

三星的高管人事调整往年是在 12 月进行。此次破例进行人事调整不仅说明调整生产技术是当务之急，还有意调整原本全由通用半导体存储器出身人员构成的高管结构。为了细致周到地应对客户，三星还积极利用外部人才，例如引入来自高通的人员进行设计支持等。

一度在尖端产品竞争中落后的美国英特尔也加快反攻。英特尔首席执行官（CEO）帕特・基辛格表示，“尖端代工集中在亚洲，需要地理上保持平衡的制造能力”，宣布在欧美进行巨额投资。目前仍是台韩美“半导体三巨头”鼎立的格局。

从三星目前的业绩来看，由于半导体存储器的收益，继续增收增益。7 月 7 日公布的 2022 年 4～6 月的销售额为同比增长 21％，营业利润同比增长 11％。

即便如此，三星的前景依然不明朗。由于全球经济恶化，智能手机和显示器行情低迷，居家消费触顶回落，包括电视机在内的家电也出现销售下滑。这种情况还波及存储器市场，三星 4 个主要部门的业绩全面衰退的风险也越来越大。要想实现稳定增长，需要在市场持续扩大的半导体代工领域确保收益。

在半导体不足长期化的背景下，代工向台积电一极集中对广泛产业而言也是一大风险。三星作为台积电的替代角色，能否稳定量产尖端半导体？从经济安保的角度来看，这也是很重要的事情。