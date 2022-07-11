曝苹果 AR / VR 设备 Micro OLED 面板将由三星显示供货

IT之家 7 月 11 日消息，一份新报告称，苹果已要求三星显示（Samsung Display ）开发 Micro OLED 面板，以在明年推出的 AR / VR 头戴式设备之前实现供应多元化。

据 The Elec 报道，三星显示已收到多家客户的请求，要求开始开发 Micro 显示屏，包括苹果、Meta 及其母公司三星。

三星显示此前一直不愿意开发这些面板，因为它们预期的盈利能力较低，但随着多家公司准备推出竞争性的产品，Micro LED 似乎将成为新兴 AR / VR 设备市场的一项关键技术。

Micro OLED 显示屏直接构建在芯片晶圆上而不是玻璃基板上，从而使显示器更薄、更小、更节能。与标准 OLED 面板的 40 至 300 微米相比，Micro OLED 支持 4 至 20 微米范围内的像素尺寸，而且具有更快的微秒响应时间，使其成为 AR / VR 应用的理想选择。

爆料称，苹果的 AR / VR 头显将配备两到三个显示屏，其中至少有两个为高分辨率 4K Micro OLED 显示屏，像素高达 3000 PPI。索尼预计将向苹果提供使用的显示模块，今天的报告称 LG Display 也将在明年为苹果提供 Micro LED 面板。

据报道，三星显示将为该设备提供传统的 OLED 面板，或许用于可以接受较低分辨率的周边视觉。三星显示随后将尝试为第二代设备提供 Micro OLED 面板。

分析师郭明錤表示，苹果的首款头显预计将在 2023 年 1 月的一场特别活动中亮相，而后续设备可能具有更高端的配置和新的实惠选项，预计将于 2025 年推出。