【IT之家评测室】华硕 ProArt 创 16 2022 评测：强悍性能创意旋钮，转动真正生产力

去年，华硕首次引入了 ProArt 创 16 这一独特的产品线，它在笔记本上引入了一枚旋钮，为创意工作者们带来了不小的便利。不仅是旋钮，还有出色的屏幕、强劲的性能和军规级别的安全性，可以说这就是创意工作者们心中的梦想工作站了。

而就在最近，华硕更新了这一产品线，将处理器升级到了 12 代酷睿 i9-12900H。在创意工作者们关心的 CPU 性能上有了不小的提升，同时 GPU 也升级到了 RTX 3070Ti。IT之家收到了新款的华硕 ProArt 创 16 2022，并为大家带来了图文评测。具体配置如下：

外观

ProArt 创 16 2022 的外观与上一代基本完全一致，机身三围长 362mm；宽 264mm；高 19.6mm。和过去一样，它的定位是相对固定位置的创意生产，因此整个机身都是堆料满满，一拿上手就给人以十足的厚重感。作为一台 16 寸的大屏笔记本，在通体金属的加持下重量达到了 2.4Kg，与一般的游戏本重量相当。当然这样的重量下硬件也是十分强悍的，它通过了美国军事标准 MIL STD 810H，在恶劣环境也能保证安全。

A 面只有一个平整简单的 ProArt Logo，观感更加低调商务。

上一代创 16 不支持单手开合，但新款转轴优化后终于支持了。展开 B 面后就能看到一块兼具准确色彩和高分高刷的好屏了。这块屏的具体素质IT之家会在下文详细测试。

屏幕上方有摄像头和立体声麦克风，摄像头有物理防窥拨片，下方也有一处“ASUS”的 logo。

一眼看到 C 面，就会被那个下凹的旋钮所吸引。由于经常需要调时间轴调笔刷粗细之类的操作，专业的剪辑师键盘往往会搭载多个旋钮和快捷键，而华硕开创性地在 ProArt 系列加入了实体的旋钮，用来剪视频效率非常高。

同时在方向键的旁边也有一个可以自定义宏的按键，可以设置成 Adobe 软件中的特定功能，非常好用。这个键盘布局也相当靠谱，数字小键盘，全高方向键和独立电源指纹一体式按键都有了，希望华硕的游戏本也能采用这个布局。数字小键盘下还有“Harman Kardon”大师音效的镌刻。

下方触控板非常大，手感顺滑舒适，支持 1024 级手写笔，可以当作一个简易的数位板使用，并且下方还有罕见的实体三键，能够显著改善单手使用的舒适度。

最后来看下 D 面。D 面的设计也很独特，进风口非常大，而且还做了一个 StudioBook 的 Logo 阳刻。D 壳内藏两个 6W 的大功率喇叭，在哈曼卡顿的调音下音质相当不错。稍后IT之家会为大家拆开后盖一窥其中究竟。

为了适应办公和生产力群体的需求，ProArt 创 16 2022 的接口也是相当丰富，整机共有两个 USB Type-A 3.2 GEN 2，一个 SD EXPRESS7.0 高速读卡器，两个雷电 4（支持 DP 输出和 PD 充电）、240W DC 电源接口、HDMI 2.1 和千兆网线接口。外出完全不需要携带拓展坞和大电源，一定程度上提升了便携性。

生产力电竞屏

我们手中的 ProArt 创 16 2022 搭载了一块 2.5K 120Hz 的 LCD 屏幕，这个版本的高分高刷屏可以兼顾设计与游戏。此外还有 4K 60Hz 的 OLED 屏幕，那个版本就是纯粹生产力了。

我们把分辨率调整到了最高的 2.5K，亮度也手动调整到最高。然后用校色仪进行色域色准测试，实测色域覆盖了 100% 的 sRGB，86.3% 的 Adobe RGB 和 99.3% 的 P3 色域，亮度也达到了 HDR500 的要求，是一块又大又亮又快的好屏。

色准表现也是相当不错，平均色彩偏移值 ΔE 仅 0.21，最大 ΔE 也只有 1，看来是有做出厂校色的，属于是专业级别的色彩表现了。

硬件设计

为了让大家对这台笔记本的硬件有更深入地了解，我们直接把它拆开，边拆边介绍。拧开 D 面螺丝，即可从转轴进风口处撬开卡口，可以看到上方是双风扇六热管的散热设计，热管下方分别是 12 代酷睿 i9-12900H 和 RTX 3070Ti, 完全是游戏本级别的配置。

我们打开“全速模式”单烤 FPU 15 分钟，功耗稳定在 100W 左右，温度稳定在 87℃，相比于上一代，这个性能释放提升了 30%，相当给力。

显卡方面，这个 RTX 3070Ti 是 115W 的版本，因此单烤显卡时可以稳定在 115W 的最大功率，温度 68℃，压力不大。

我们模拟最大压力双烤 15 分钟，CPU 稳定在 50W 74℃，GPU 则稳定在 90W 69℃，这个性能释放和温度相比上一代都有改进，要给一个好评。

热管下方是单根 DDR5 内存，16GB，频率为 4800Mhz，对于创意生产群体建议再买一根 16GB 组成双通道 32GB 的 DDR5。

硬盘方面可就有意思了，众所周知许多创意工作者可能需要更高的硬盘速度或者更安全的双重备份。而创 16 不仅有额外的硬盘位，还内置了硬 Raid 芯片，可以自由组装 Raid0 或者 Raid1，非常人性化。

当然自带的 PM9A1 硬盘已经是非常优秀了。

理论跑分

接下来我们就来看看它的理论跑分和实际体验吧。首先是这枚 intel 移动端的旗舰级处理器 i9-12900H，它拥有 14 核 20 线程，基准频率 3.8GHz，最高加速频率可以达到 5GHz，提升相当惊人。

CPU-Z 中单核达到了 799 分，多核则达到了 8570 分，均大比分领先去年的旗舰级台式机处理器 i9-11900K。

R20 单核跑分 742 分，多核跑分 7370 分。R23 单核跑分 1911 分，多核跑分 19231 分。可以看出上述跑分都是移动端的旗舰级水准，并且性能释放做得也很到位，相比上一代 R9-5900HX 更是有了巨大的提升。

接下来我们进行一下 GPU 性能跑分，在 TimeSpy 中，RTX 3070Ti 最终得分为 9835 分，是 RTX 3070Ti 的正常水准，可以在 2K 分辨率下流畅运行大部分游戏，也可以利用 Cuda 加速为创意生产提供帮助。

创意生产

作为主打生产力的创意工作本，我们当然要着重测试它的生产力怎么样。首先是 PCMark10，最终得分为 7861 分，分数非常之高，可以应付所有日常使用和个人数位内容创作需求。

同样代表综合办公性能的 CrossMark 测试结果如下，1887 的成绩同样表现不俗。

在创意工作者们常用的视频剪辑软件 Adobe PR 的 PugetBenchmark 中，得分高达 712 分，流畅剪辑 4K 也没有问题。

在视频特效制作软件 Adobe AE 中，它的分数更是高达 1161 分，可以制作一些比较复杂的特效了。

最后在平面设计软件 PS 中，它的分数罕见地破了 1000，达到了 1007 分。即便是运行大型 PSD 也没有压力。

从上述的 Adobe 生产力软件测试结果我们可以看出，ProArt 创 16 2022 可以应付绝大多数的生产力场景，不论是剪片修图还是 3D 渲染都可以胜任，专业用户一本就可以满足。同时它还可以用旋钮快速调整时间轴、缩放图片、调整颜色，生产力真是拉满了。

在建模渲染类软件中，创 16 可以调用 RTX 3070Ti 的 CUDA 为工作提供硬件加速，目前几乎所有的建模软件都会对 NVIDIA 的 GPU 有优化，所以能做到效率、稳定和兼容性的共存。我们这里选择几款常用的建模渲染软件测试一下。首先是近年来大火的开源建模软件 Blender，如果我们单用 i9-12900H 这个 CPU 来跑的话，其实分数也很优秀了。

但如果我们启用 GPU 加速的话，成绩直接翻了 10 倍不止，建模效率成倍提升。

在另一款常用的建模工具 V-Ray 中，渲染速度可以达到 1150 分，完全顶得住建模渲染工作的压力。

最后我们跑一下另外一款渲染软件 KeyShot，我们同时跑 i9-12900H+RTX 3070Ti 笔记本电脑 GPU 两颗核心，这下差距可就大了。CPU 得分为 2.58，GPU 得分为 44.82，提升显而易见。

续航对于这种通过吃饭的家伙也是很重要的。我们开启省电 + 精英模式，并将屏幕调整到 30% 亮度，最后可以达到 10 小时 10 分钟的 PCMark10 现代办公续航，表现很不错。

ProArt 创 16 2022 是一台定位特殊的创意工作本，因此在软件上也与传统笔记本有些不同，除了上面说的 Nvidia Studio 驱动以外，它还出厂自带了 ProArt Creator Hub 控制软件，是为创意工作者打造的控制中心。在左下角就可以方便地切换性能模式，或者用自带的校色程序校色，无须再下载第三方校色软件。

在控制设置界面可以自定义旋钮和功能键，并自定义它们在 Adobe 系列软件中的独特功能。

此外还有华硕电脑自带的 Ai 降噪麦克风选项，在开会的时候有效过滤杂音，提高商务人士的工作效率。

游戏体验

那么在工作之余，它能否玩游戏呢？我们也进行了几款主流游戏的测试。《CS:GO》2560*1600 的分辨率下运行 BenchMark 可以运行在 229 帧，跑满 120Hz 屏幕不成问题。

在配置要求更高的《APEX 英雄》中，2560*1600 分辨率最高画质下，能维持在 120 帧的帧数限制之上，体验堪称完美。

接下来我们来挑战一下 3A 大作，我们在 2560*1600 分辨率下运行《古墓丽影：暗影》的最高画质 BenchMark，最终平均帧率为 78 帧，因此我们可以在高画质下游玩绝大多数 3A 大作，实在不行还有 DLSS 的加持，流畅游玩肯定没啥问题。

在《绝地求生》中，我们开启最高 2K 分辨率极高画质，游戏时帧数一直在 115-120 帧左右上下浮动，配合这块高刷屏体验非常好。

最后一款游戏是《赛博朋克 2077》，ProArt 创 16 2022 在 2.5K 超级光追画质 + 性能 DLSS 下平均 45 帧左右，想要好好玩可能还得开到高画质 + 平衡 DLSS，这样就可以达到平均 63 帧了，同样可以流畅游玩。

总结

虽然 ProArt 创 16 2022 的模具基本没有什么太大的变化，但它的散热何性能释放都有了一定的提高。同时 i9-12900H 突飞猛进的性能也让它格外适合创意工作者使用。最后，独特的生产力旋钮设计也展现了华硕首屈一指的研发能力。

ProArt 创 16 2022 的定位也是相当明确的：就是有强生产力需求的创意工作者。如果你也是其中的一员的话，不妨在它上市之际关注一下。

目前 ProArt 创 16 2022 已经上市，首发价格如下：