【IT之家开箱】华硕 ProArt 创 16 2022 款图赏：冷酷纯黑金属，创意游戏兼顾

华硕于最近发布并更新了旗下产品线，发布了全新的 ProArt 创 16 系列笔记本。不仅延续了独特的生产力旋钮设计，还大幅强化了 CPU 性能，IT之家收到了新款的华硕 ProArt 创 16 2022，并为大家带来了开箱图赏。

ProArt 创 16 采用全金属机身，机身三围长 362mm；宽 264mm；高 19.6mm。重量约 2.4kg，整机厚重扎实，甚至通过了美国军规认证。A 面采用了简约的纯色设计，中间则是大大的 ProArt Logo。

B 面是一块兼具准确色彩和高分高刷的好屏了，我们手中的 ProArt 创 16 2022 搭载了一块 2.5K 120Hz 的 LCD 屏幕，这个版本的高分高刷屏可以兼顾设计与游戏。此外还有 4K 60Hz 的 OLED 屏幕，那个版本就是纯粹生产力了。

屏幕上方还有带隐私拨片的摄像头。

C 键盘布局完整，数字小键盘，全高方向键和独立电源指纹一体式按键都有，数字小键盘下还有“Harman Kardon”大师音效的镌刻。电源键位于右上角，集成了指纹识别功能。

下方触控板非常大，手感顺滑舒适，支持 1024 级手写笔，可以当作一个简易的数位板使用，并且下方还有罕见的实体三键，能够显著减轻长时间工作带来的手指疲惫。

C 面下凹的旋钮可以用于在 Adobe 软件中进行调时间轴调笔刷粗细之类的操作，用来剪视频效率非常高。

最后来看下 D 面。D 面的设计非常独特，超大的进风口中有 StudioBook 的阳刻，底部还有两侧的 6W 扬声器开孔，经过哈曼卡顿的大师调音。

为了适应办公和生产力群体的需求，ProArt 创 16 2022 的接口也是相当丰富，整机共有两个 USB Type-A 3.2 GEN 2，一个 SD EXPRESS7.0 高速读卡器，两个雷电 4（支持 DP 输出和 PD 充电）、240W DC 电源接口、HDMI 2.1 和千兆网线接口。外出完全不需要携带拓展坞和大电源，一定程度上提升了便携性。

目前新款华硕 ProArt 创 16 已经正式发布，IT之家也已经为大家带来这台笔记本的图文评测，欢迎前去阅读。