宝马再次尝试车辆订阅服务：座椅加热每年 1184 元

IT之家 7 月 12 日消息，基于订阅的车辆功能是汽车制造商有史以来最不受欢迎的想法之一，但是随着该行业向电动车过渡，利润率不断下降，汽车制造商正在想出更多方法从用户身上赚钱。宝马曾因提议为可选的舒适功能提供订阅服务而受到批评，现在该公司又再次尝试该服务，这次是在韩国。

宝马曾试图让用户为苹果 CarPlay 和 Android Auto 每年支付 80 美元，但最终失败。现在，宝马又在韩国全面开启了车辆功能订阅服务，通过一个名为 BMW ConnectedDrive Store 的在线数字中心售卖，韩国车主将不得不为很多功能支付额外费用。

IT之家了解到，以座椅加热订阅为例，车主需要每月支付 18 美元（约 120.78 元人民币）、一年 176 美元（约 1180.96 元人民币）、三年 283 美元（约 1898.93 元人民币），或一次性支付 406 美元（约 2724.26 元人民币）永久使用。此外还有方向盘加热订阅服务，每月 10 美元（约 67.1 元人民币），一年 92 美元（约 617.32 元人民币），三年 161 美元（约 1080.31 元人民币），直接买断 222 美元（约 1489.62 元人民币）。

此外，要想永久使用苹果 CarPlay 需支付 304 美元（约 2039.84 元人民币），而通过音响播放增强型发动机声音将花费 137 美元（约 919.27 元人民币）。甚至驾驶安全辅助功能也有订阅服务，例如根据交通情况自动增亮或减弱大灯的高光辅助大灯，每月 8 美元（约 53.68 元人民币），一年 84 美元（约 563.64 元人民币），三年 122 美元（约 818.62 元人民币）或无限期使用 183 美元（约 1227.93 元人民币）。

相信大部分车主都是很反感这种订阅服务的，但随着世界向电动汽车过渡，汽车制造商将失去以往经销商服务中心的利润，比如换油和日常维护，这种商业模式可能不会很快消失，目前还不清楚宝马是否打算将这种订阅模式扩展到更多地区。