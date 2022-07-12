擅自出版《赤月传说：决战苍月岛》等 7 部网络游戏，上海一公司被罚款 110 万元

IT之家 7 月 12 日消息，据全国“扫黄打非”工作小组办公室官微，近日，上海市文旅局执法总队对上海某信息技术有限公司未经审批，擅自上网出版网络游戏的违法行为，作出没收全部违法所得，罚款 1109835 元的行政处罚。

经调查，当事人在未取得游戏出版物版号和审批文号等相关资质的情况下，通过信息网络先后出版《赤月传说：决战苍月岛》等 7 部网络游戏，违反了《网络出版服务管理规定》第二十七条的规定。根据《网络出版服务管理规定》第五十一条的规定，上海市文旅局执法总队依法作出上述处罚。

IT之家了解到，《网络出版服务管理规定》第五十一条规定，未经批准，擅自从事网络出版服务，或者擅自上网出版网络游戏（含境外著作权人授权的网络游戏），根据《出版管理条例》第六十一条、《互联网信息服务管理办法》第十九条的规定，由出版行政主管部门、工商行政管理部门依照法定职权予以取缔，并由所在地省级电信主管部门依据有关部门的通知，按照《互联网信息服务管理办法》第十九条的规定给予责令关闭网站等处罚；已经触犯刑法的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，删除全部相关网络出版物，没收违法所得和从事违法出版活动的主要设备、专用工具，违法经营额 1 万元以上的，并处违法经营额 5 倍以上 10 倍以下的罚款；违法经营额不足 1 万元的，可以处 5 万元以下的罚款；侵犯他人合法权益的，依法承担民事责任。