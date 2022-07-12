【IT之家评测室】真我 GT2 大师探索版全面评测：外表“文青”的狠角色

一年前，真我 realme 发布了真我 GT 大师探索版手机，作为一款相对年轻的旗舰定位产品，真我 GT 大师探索版延续了真我“敢越级”的产品理念，旗舰级别配置，一度成为了当时市场上的一匹黑马。而后续真我官方公布的大师系列全球 200 万台销量数据，也充分显示出真我 GT 大师探索版手机是相当成功的。

时隔一年，真我 GT2 大师探索版也正式亮相，作为“大探”的第二代产品，真我 GT2 大师探索版变化颇大，全面升级的配置规格，全新的外观设计，以及全新的性能体验，那么这款产品是否能再接“大探”的辉煌呢？又能否让真我在高端旗舰市场再次争得一席之地？下面通过评测，一起深入的了解这款产品吧！

第一部分：外观设计

不同于上一代大探正反曲屏造型，这一次真我 GT2 大师探索版采用了当下流行的大直边设计，正反纯平，直角边框，让产品多了几分“文艺”气息。

在设计工艺方面，真我 GT2 大师探索版这一次依旧与“箱子”有关 —— 硬箱设计，造型上就像是一个露营用的户外「装备箱」，金属铆钉与机身融为一体，搭配触摸细腻的环保素皮，粗犷中带着几丝文艺范，辨识度是直接拉满。

真我 GT2 大师探索版的玻璃版本还首发了微星冰感 AG 工艺，IT之家拿到的就是该版本，虽然辨识度并没有“装备箱”版本那么夸张，但是手感却是出奇的好。

相较于传统的 AG 工艺，这种“微星冰感 AG”表面粗糙度要更低，因此手感是相当的细滑，而且还带着丁点冰凉的感觉，就像是冬天水蒸气遇冷凝华形成的小冰晶、细霜，冰冰凉凉，纵享丝滑。

在色彩方面，第一观感为白色，但仔细观察，会发现这种白并不是纯白，而是更倾向奶白色，白中带一点“暖金”，有一丁点的银色质感，纯平的中框也是如此。

回到正面，真我 GT2 大师探索版采用了超窄边框设计，整体屏占比非常高，实现如此窄边框的主要原因，是真我 GT2 大师探索版采用了先进的微缝连接工艺，取消了屏幕和中框之前的塑料支架，整个屏幕直接镶嵌在中框上。

既然选择了直边设计，那么塑料支架是一定要取消的，否则凸起与中框的屏幕，会让整个手机变得相当廉价。

此外，真我 GT2 大师探索版还采用了居中打孔设计，不再是偏左，更具有对称美感。

紧接着是大家最关心的“下巴”，这一次真我也算是下了不小的成本，GT2 大师探索版采用了 iPhone 同款的 COP 工艺，下巴的“宽度”几乎和额头一致，比左右中框要略宽那么一丢丢，官方给出的数据是 1.48mm (侧边)、1.84mm (顶部)、2.37mm (底部)，选个略深色的壁纸的话，基本可以做到视觉上的四边等“窄”。

超窄的下巴，让真我 GT2 大师探索版的正面颜值直线上升，屏占比更是高达 94.2%。

可以说，整个安卓阵营，能像真我 GT2 大师探索版，做到正面极窄边框、极窄下巴、高屏占比的产品并不算多。

总而言之，这一次真我 GT2 大师探索版的“下巴”，一下就… 戳到了我的… 嗯… 心... 心巴！

屏幕素质方面，包括 6.7 英寸的 BOE 类钻排列 OLED 屏，表面覆盖 GG5 康宁大猩猩 5 代，拥有 2412*1080（FHD+）分辨率，5000000:1 对比度，10.7 亿色，100% P3 色域，1000nit 峰值亮度，JNCD≈0.4，以及 HDR 10+ 认证等。

就参数而言，不算是顶级屏幕水准 ，但也至少是这个价位的第一梯队表现了。

回到细节上，真我 GT2 大师探索版摄像头模组采用了大圆带两颗小圆的设计：

中框顶部有麦克风和扬声器开孔：

底部是扬声器、麦克风、充电、SIM 卡开孔：

中框右侧是电源键：

中框左侧是一体式的音量键：

尺寸方面，真我 GT2 大师探索版厚度 8.17mm，199g，而皮革版本要更轻一点，分别是 8.5mm、195g。

直角中框下，搭配 199g 的重量，真我 GT2 大师探索版的握持感还是不错的。同时，真我 GT2 大师探索版扎实的做工，以及冰凉丝滑的后壳，真的很给整机质感加分。

值得一提的是，真我 GT2 大师探索版还首发了真隐藏式肩键，这两枚隐藏式肩键位于电源侧中框的两端，完全隐藏式设计。

在游戏中，通过 X 轴线性马达的振动反馈，触摸肩键区域，可以模拟出接近真实的物理按压手感，关于体验，我们放到文章的第四部分详谈。

配件方面包括取卡针、黑色的保护壳以及 100W 的 A 口充电器、数据线：

第二部分：性能实测

核心配置上，真我 GT2 大师探索版搭载了全新一代骁龙 8 + 旗舰芯片，以及首发了新一代 X7 独显芯片和 LPDDR5X。

具体来看，「骁龙 8+」采用了台积电 4nm 工艺，3.2GHz Cortex-X2 超大核 ×1，2.75GHz A710 大核 ×3，2.0GHz A510 小核 ×4，CPU 性能提升 10%，GPU 为 Adreno730，但频率提升了 10%，CPU / GPU 功耗降低 30%，Soc 整体功耗降低 15%，第七代高通 AI 引擎能效提升 20%。

这枚 X7 独显芯片，相较于上一代，实现了算力提升，最高 4 倍插帧技术，同时延迟也大幅降低，还支持游戏超分功能。值得一提的是，这枚“独显”也让真我 GT2 大师探索版支持了 DC 调光。

LPDDR5X 对比 LPDDR5，综合功耗则降低了 20%（非整机功耗）。

此外，真我 GT2 大师探索版还搭载了 100W 秒充、5000mAh 超大电池，散热部分则首次搭载了双 VC 冰芯散热 Max 系统，相比前代产品，VC 液冷散热面积提升 154%，达到了 4811mm²，堪比专业游戏手机，散热总面积高达 37904mm²，对比上一代提升 206%，堪称真我有史以来最大散热面积。

从配置来看，真我 GT2 大师探索版基本算是目前的安卓性能天花板了，下面我们通过跑分，来看看真我 GT2 大师探索版的理论性能水准。

如上图所示，真我 GT2 大师探索版安兔兔综合成绩为 1053938 分，作为对比，上一代骁龙 8，部分机型在适当条件下，能够跑到 100 万分出头的成绩。

闪存性能测试中，写入速度达到了 1718MB/s，UFS3.1 的顶级水准。

更侧重 GPU 理论性能的 3D Mark，在 Wild Life 测试项目中，真我 GT2 大师探索版总分 10359，其中平均帧率为 62FPS，天花板水平了。

GeekBench 5 跑分方面，真我 GT2 大师探索版单核为 1345 分，多核 4059，相较于骁龙 8，骁龙 8 + 的单核、多核分数都有不同程度的增加。

（不同机型性能调教不同，上述跑分仅供参考）

充电方面，真我 GT2 大师探索版搭载了 100W 快充，实测前 5 分钟即可充电 35%，15 分钟即可充电至 78%，充满则仅需要 25 分钟，要知道，真我 GT2 大师探索版搭载的可是 5000mAh 大电池。

（真我 GT2 大师探索版充电功率）

在峰值功率方面，前 3 分钟左右可以达到 70W 以上，充电至 90% 后，此时功率仍在 20W 左右，最后“涓流”则维持在 10W 以上。

第三部分：游戏体验

看完了跑分，下面进入游戏测试环节。

还是老规则，依旧是 30 分钟的最高画质《原神》，测试环境为室内 25°C 左右的空调房，游戏测试场景为野外跑图 + 打怪，战斗场景占游戏总时间 40% 以上，手机开启 GT 模式。

（原神画质设置如上）

如下图所示，最高画质的《原神》，30 分钟，真我 GT2 大师探索版平均帧率为 57.9fps，稳帧指数仅为 2.4（越低越好，一般游戏类 < 8）：

（真我 GT2 大师探索版帧率）

从帧率波动情况来看，全程肉眼可见的卡顿掉帧情况极少，游戏前 20 分钟基本固定在 60 帧上下，后续战斗场景下，帧率在 60-55 帧上下波动。

相较于骁龙 888、骁龙 8 等一系列旗舰机，真我 GT2 大师探索版搭载的这颗骁龙 8+，游戏表现确实很出众，最重要的是，它不会因为发热而导致频繁的锁频、降帧，游戏体验相当好。

作为对比，一些调教保守的骁龙 8 系列手机，在同测试条件下的《原神》，帧率甚至在 35fps 上下（主要是后期锁帧 40、30）；也有调教激进的骁龙 8 系列手机，比如真我 GT2 Pro，IT之家此前测试的《原神》帧率竟然能够达到满帧的效果，但同时带来的还有严重的发热问题，同时功耗达到了惊人的 7.76W（有一定的 2K 屏因素）。

所以说，骁龙 8 的高帧率，是有高功耗、高发热的代价的。

那么全新的骁龙 8+，用上台积电工艺后，表现又如何？

如下图所示，同样测试环境下，真我 GT2 大师探索版的功耗为 5.05W（双电芯 2.25W*2），帧能耗为 87.2mW。

（真我 GT2 大师探索版功耗）

如此算来，在仅差真我 GT2 Pro 2 帧的条件下，真我 GT2 大师探索版的功耗却降了 2.7W。按照帧能耗来计算的话，真我 GT2 Pro（骁龙 8）为 129.3mW、真我 GT2 大师探索版（骁龙 8+）为 87.2mW。

由此证明，真我 GT2 大师探索版搭载的这颗骁龙 8+，相较于骁龙 8，功耗确实有明显的下降。

温度方面，实测真我 GT2 大师探索版正面最高温度为 42.3°C 左右，背面最高温度为 42.2°C，微热，但不“烫手”。

（真我 GT2 大师探索版正反机身温度）

第四部分：游戏肩键及插帧体验

真我 GT2 大师探索版远不止换个骁龙 8 + 芯片这么简单。首先，是隐藏式的肩键。

在手机的电源键侧边框，两端各有一枚虚拟“肩键”，在游戏侧边栏可以呼出相关选项，进行映射设置。

比如《和平精英》游戏中，你可以映射为左键开镜，还可以设置双键操作、以及相关按压力度等。

多了两个触控键位，游戏体验自然会更好。

（真我 GT2 大师探索版肩键 GIF 演示）

其次，是首发的 X7 独显芯片，让真我 GT2 大师探索版实现了多倍插帧技术、超低时延插帧技术、游戏超分功能等。

首先，是游戏超分功能，即超级分辨率。目前支持《原神》和《和平精英》两款游戏，简单来说，这颗“独显”，可以通过算法将内容由低解析度扩展到高解析度。

这个功能相当实用的，比如在《和平精英》游戏中，要开启原生 90 帧游戏，就必须将画质设置为最低的“流畅”，无法同时实现高帧 + 高画质，颇有几分鱼和熊掌不可兼得的味道。

但是呢，开启“游戏超分”后，就能享受原生高帧，以及高画质游戏体验了。

不看广告看疗效，下面我们通过实测对比，来看看“游戏超分”到底是不是噱头。

如下图所示，同一场景下，开启超分后，画面锐度明显提升了一个档位。

我们选取中心位置放大，如下面的对比图，左侧墙壁、挡雨棚、以及红砖上的细节明显要更丰富，而原生的流畅画质则略有些模糊。

在来看下面一组场景，开启之后乍看差别不大：

但是当我们中心区域位置放大，如下图的绿框区域，左侧开启超分后，画面上墙壁、砖缝的细节明显要更多。

由此证明，真我 GT2 大师探索版首发的“游戏超分功能”，确实能够实打实的为游戏体验带来提升。

再来看看多倍插帧技术。

多倍插帧，是指支持 4 倍（30fps 插 120fps）插帧，能够大幅降低功耗，同时拥有媲美原生 120fps 的帧率体验，目前该技术仅支持《航海王・热血航线》一个游戏。

在该游戏设置中，有专门的“低功耗 120 帧”选项，选中后即可开启。实际上，游戏中，GPU 渲染的仍是 30 帧，“独显”芯片，则负责将这 30 帧插帧至 120fps。

4 倍插帧

在《原神》《和平精英》等游戏中，通过游戏侧边栏，可以呼出“游戏插帧”功能，该功能提供了“提升帧率”“优化功耗”两个选项，两个选项不能同时开启。这个功能，也就是官方强调的超低时延插帧技术。

《原神》《和平精英》游戏插帧

在IT之家此前“独显”芯片手机的评测中，都曾提到过，开启“插帧”后，因为游戏画面要通过 GPU，再到“独显”芯片，最后再发送到屏幕上，因此会产生一定的延迟，这种延迟在《原神》等游戏里很难感受到，但一些非常考验手速的 FPS 类游戏，比如《使命召唤手游》和《和平精英》，总感觉操控略慢半拍，不跟手。

下图是某款手机开启插帧后的延迟表现，通过慢放，可以看到存在些许触控延迟（注意看左侧开枪键）：

根据官方数据，真我 GT2 大师探索版搭载的这颗 X7“独显”，插帧时延降至物理可能的最低水平（10ms），进一步保证了游戏时的跟手性。

下面IT之家通过《和平精英》进行实测验证。如下对比图可以看到，开启开启游戏插帧后，其触控延迟几乎为零，点击按钮屏幕立即响应。

接下来是游戏插帧的“提升帧率”。

《和平精英》开启提升帧率

同样以《和平精英》为例，首先将游戏原生帧率设置为 60，开启后，会插帧至 120—— 即在 GPU 原生渲染 60 帧的基础上，“独显”再插一倍帧率，实现 120 帧效果。

我们通过慢动作回放，来看一下插帧 120，和原生的 60 帧有没有区别：

如下图所示，开启游戏插帧后，慢动作回放下，画面转动时的流畅感要更强一些，而下方原生的 60 帧，则有一些卡顿感。

（压缩 GIF 后会有抽帧，不代表游戏真实表现，仅供对比参考）

最后，是游戏插帧带来的“优化功耗”功能，这部分，IT之家以最高画质、60 帧《原神》游戏进行实测。

《原神》开启“优化功耗”

“优化功耗”功能提供了智能生效和立即生效选项，前者是在温度较高的场景下自动生效，为了方便对比，IT之家选择的是“立即生效”。

如下图所示，在相同时间趋势下，开启“优化功耗”后，真我 GT2 大师探索版的功耗仅为 3.7W（1.848*2），而默认原生的功耗为 5.05W（2.25W*2），功耗有明显下降。

温度方面，开启“优化功耗”后，整机温度还要下降 2°C 左右，正反最高温度仅为 40°C 出头，这个温度在《原神》游戏已经堪称优秀了。

不过，需要强调一点，开启《原神》的“优化功耗”后，此时画面帧率会明显下降，像是开启了原生 30 帧的效果，略有影响体验（那么问题来了，为何不在游戏里直接设置 30 帧呢？）。因此，IT之家强烈推荐开启“优化功耗”里的“智能生效”，因为只有在手机发热的时候才会生效。

第四部分：影像体验

最后，我们来带影像部分。

硬件部分，真我 GT2 大师探索版采用了三摄，分别是 IMX 766 OIS 主摄、JN1 超广角以及一颗支持 20 倍放大的显微镜镜头。旗舰级的 766，主摄还带 OIS，超广角还是一枚 150° 镜头，成本不算低了。

具体来看，IMX 766 拥有 1/1.56 英寸底，支持 2.0um 大像素，以及全像素全向对焦，再加上绿厂对 IMX 766 的打磨，因此真我 GT2 大师探索版的影像力是无需担心的。

我们来看一下样张：

主摄

主摄

主摄

超广角

从样张表现来看，真我 GT2 大师探索版样张风格比较贴近真实，色彩不算太浓艳，白平衡准确，得益于主摄 1/1.56 英寸大底，真我 GT2 大师探索版有着不错的动态范围表现，基本让人挑不出什么毛病。

此外，主摄和超广角之间的色彩一致性做的相当出色。

主摄大底带来的小景深，拍摄一些近景，有着非常自然的虚化效果。

主摄微距

主摄微距

虽然没有长焦，但是真我 GT2 大师探索版主摄的 2x，无论是样片素质还是成像率，其表现不比一颗独立的 2X 长焦镜头差。

主摄 2X

主摄 2X

主摄 2X

这枚 JN1 超广角，还拥有 150° 的大视角，拍摄的样张拥有超强的空间透视感，当然，样张的边缘也不可避免的出现了透视畸变。

超广角

超广角（150°）

这颗超广角还可以拍摄鱼眼效果的样张，一些平平淡淡的场景，也能借助该功能拍出个性十足、很有表现力的样张。

鱼眼样张

另外的一颗显微镜头，则可以也让拍摄乐趣瞬间丰富了起来，比如窗上雨滴，显微镜头下肉眼无法看到的细节都一览无余。

此外，还可以显微镜头录像，让这些微小的细节，以视频的形式呈现。

真我 GT2 大师探索版还支持移轴拍摄，让你拍摄出上帝视角的图片或者是视频：

总而言之，真我 GT2 大师探索版拥有旗舰级的影像能力，同时还是一款相当具备拍摄乐趣的手机，这种拍摄乐趣，用四个字形容，就是 ——“见广”、“识微”。

在夜景方面，真我 GT2 大师探索版有着相当“激进”的曝光策略，颇有几分夜视仪的感觉。比如下面的样张，光源除了身后十几米外的路灯，再就是远处楼后的射灯，虽说环境不至于伸手不见五指，但也算得上是漆黑一片，但即便如此，真我 GT2 大师探索版拍出的样张仍让人十分惊讶。

真我 GT2 大师探索版基本把晚上拍出了傍晚的感觉，并且天空噪点也并不更多，画面通透感很强，且暗部放大仍保留了相当多的细节。

另外需要强调一点，真我 GT2 大师探索版夜拍时，其手持曝光时间很短，绝大部分场景都在手持 1S 左右即可完成，主摄有 OIS 加持，成片率也是相当高的。

主摄

主摄

2X 夜景样张，在色彩和曝光策略上基本与主摄一致。

主摄 2X

主摄 2X

当然，真我 GT2 大师探索版的整体表现还是相当令人满意的，在同档位产品中，基本算是第一梯队的表现了，特别是这颗 IMX766，其夜拍水平足以证明真我对这颗旗舰 CMOS 的打磨水准。

总结：

相较于上一代，真我 GT2 大师探索版的变化相当之大，首先是全新的外观 ID，采用了当下潮流的直角中框，以及超窄边框、纯平正反面，相信会让不少颜值党感到惊喜。

其次，真我 GT2 大师探索版还首发了隐藏式的肩键、首发“独显”X7、首发 LPDDR5X 闪存芯片，让真我 GT2 大师探索版的游戏体验直线上升，帧率提高，功耗也进一步降低，这些升级点，也必让游戏党们感到惊喜。

如果你是重度手游爱好者，那么不必非要选择游戏手机，真我 GT2 大师探索版也会是一个不错的选择。

总而言之，真我 GT2 大师探索版是一款低调而不乏实力的机型，看似“文静”的外表下，却藏着汹涌澎湃的内心，以及十八般武艺：全新骁龙 8+、隐藏式肩键、IMX766+JN1 双主摄、100W 快充… 这些豪华配置，全部浓缩在仅 8.2mm 的机身内，这将是你一定绕不开的 2022 年后半场的旗舰之选。