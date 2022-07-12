本田被曝重大安全漏洞，黑客可远程解锁甚至启动汽车

IT之家7 月 12 日消息，随着黑客技术发展与汽车智能化水平提升，汽车遭受黑客攻击的可能性也变得越来越大。据 The Drive 报道，大量本田汽车拥有安全漏洞，使得黑客可以远程解锁汽车。

在车主使用无钥匙进入系统解锁车辆时，老式车辆会使用静态代码，这些代码并不安全，因为任何人都能够捕捉并重新发射该代码信号，从而解锁车辆。基于此，制造商采用滚动代码来提高车辆安全性。

滚动代码通过使用伪随机数字发生器（PRNG）来工作。当配对的钥匙扣发射锁定或解锁信号时，钥匙扣会向车辆发送一个封装好的唯一代码。然后，车辆根据其内部数据库中 PRNG 生成的代码检查钥匙扣发送的代码，如果代码有效，汽车就会批准锁定、解锁或启动车辆的请求。值得一提的是，因为当用户按下钥匙扣时，其可能不在车辆接受信号的范围，所以有效代码将为一系列代码。而当车辆成功被有效代码解锁后，为了防止黑客捕捉并重放该代码，其数据库会使此前的有效代码失效。

而因为本田汽车没有使这些使用过的代码失效，黑客将能够通过捕捉并重放本田汽车钥匙扣发送的代码来解锁车辆，安全人员将该漏洞称为 Rolling-PWM。

在本田发言人在给 The Drive 的一份声明中，本田称：“我们已经调查了过去的类似指控，发现它们缺乏实质内容。虽然我们还没有足够的信息来确定相关漏洞报告是否可信，但上述车辆的钥匙扣配备了滚动代码技术，不可能出现报告中所说的漏洞。”

然而，博主 ROB STUMPF 通过捕捉和重放其 2021 年本田雅阁的锁定和解锁信号，证实了这一漏洞。同时，ROB STUMPF 称，尽管能够启动和解锁汽车，但由于钥匙扣的近距离功能，该漏洞并不允许攻击者真正驾驶车辆离开。目前，以下车辆有可能受到该漏洞的影响：

2012 年 本田思域

2018 年 本田 X-RV

2020 年 本田 C-RV

2020 年 本田雅阁

2021 年 本田雅阁

2020 年 本田奥德赛

2021 年 本田励步

2022 年 本田飞度

2022 年 本田思域

2022 年 本田 VE-1

2022 年 本田微风

IT之家了解到，从本质上讲，任何受影响的本田汽车都能够通过该漏洞被解锁，更重要的是，目前还不清楚这是否能通过 OTA 更新来解决，是否需要经销商上门服务，或者本田是否会解决这个问题。