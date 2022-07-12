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夏日购清凉：天猫狂暑季 20 点开启，跨店每满 300 减 30 元

2022/7/12 18:25:27 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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IT之家 7 月 12 日消息，天猫狂暑季今晚 20 点开启狂欢，跨店每满 300 减 30 元，可叠加不封顶，疯抢半价优惠，点此前往

【活动时间】

预热期：7 月 11 日 - 7 月 12 日 19:59

热卖期：7 月 12 日 20:00 - 7 月 15 日

【活动玩法】

跨店满减每满 300 减 30 元，可叠加不封顶，此外还有前 N 件限时 5 折、定时大额神券发放等。

・ 天猫狂暑季分会场入口一览：

・精选会场类 - 天猫超市 | 天猫奥莱 | 海外直购 | 夏凉日用 | 数码家电

・家电数码类 - 全球家电 | 潮流家电 | 大牌电脑 | 电脑装备 | 数码配件

・家装生活类 - 厨房餐饮具 | 家装家居 | 节能减碳 | 汽车用品 | 装修建材

・家居生活类 - 大牌男装 | 流行男鞋 | 全球运动 | 户外运动 | 图书音像

・饮食健康类 - 品质生鲜 | 直营个护 | 天猫好药 | 自营母婴 | 医药健康

・美妆母婴类 - 自营美妆 | 精致护理 | 大牌母婴 | 进口母婴 | 精致养宠

・饮食健康类 - 自营健研馆 | 进口超市 | 进口家居 | 自营时尚馆 | 自营宠物

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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关键词：天猫狂暑季

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