夏日购清凉：天猫狂暑季 20 点开启，跨店每满 300 减 30 元

IT之家 7 月 12 日消息，天猫狂暑季今晚 20 点开启狂欢，跨店每满 300 减 30 元，可叠加不封顶，疯抢半价优惠，点此前往。
【活动时间】
预热期：7 月 11 日 - 7 月 12 日 19:59
热卖期：7 月 12 日 20:00 - 7 月 15 日
【活动玩法】
跨店满减每满 300 减 30 元，可叠加不封顶，此外还有前 N 件限时 5 折、定时大额神券发放等。
・ 天猫狂暑季分会场入口一览：
・精选会场类 - 天猫超市 | 天猫奥莱 | 海外直购 | 夏凉日用 | 数码家电
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