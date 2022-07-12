YVR 2 VR 一体机发布：率先采用超短焦光学设计，售价 4999 元

IT之家 7 月 12 日消息，今晚，玩出梦想集团旗下 YVR 发布新一代 VR 眼镜 YVR 2，采用超短焦光学设计和高通骁龙 XR2 平台，售价 4999 元。

官方表示，YVR 2 将是全球首个正式发售的 Pancake 超短焦光学 VR 一体机，搭载划 Pancake 超短焦光学方案，采用多镜片折叠光路设计，克服了传统一片式菲涅尔光学方案导致的视野边缘模糊与畸变现象，减少边缘眩光。

Pancake 光学方案与独有曲面贴膜工艺加持下，YVR 2 眼镜光机仅有 20mm，相对传统菲涅尔镜片光机厚度足足减少 50%，整机厚度低至 42mm。

配置方面，这款 VR 一体机采用 Fast-LCD 双屏幕设计、1058PPI 、90Hz 刷新率、95° 视场角；搭载高通骁龙 XR2 芯片，采用 8G LPDDR5 内存和 128G / 256G USF3.1 闪存；内置 5300mAh 超大电池容量，连续游戏条件下，头显一次充满电可畅玩 2.5 小时。此外，YVR 2 引入氮化镓高速充电器，实现头显手柄同步快充。

手柄采用独特的可充电设计，108g 重量，连续游戏下使用时长可达 35 小时。

算法方面，YVR 2 搭载自研头手 6DoF 算法，实现更低延迟、更高精度、更强鲁棒性、更大追踪范围，手柄追踪范围覆盖横向 270 度、纵向 210 超广域空间。支持头部 6DoF 交互，全面满足虚拟空间内的行走跳跃等需求。

内容方面，官方称目前已引入《亚利桑那阳光》 、《动感音旅》、 《僵尸之地：弹无虚发》等多款高分游戏大作，还有《灵感画笔》、《宇宙解码 2》等综合类 App 带来探索世界的全新体验。此外，专业健身类 App《Punch》也将于今年 Q3 上线。