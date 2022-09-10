光刻机巨头 ASML 中国员工人数已超 1500 人

IT之家 9 月 10 日消息，ASML 最新数据显示，截止到 8 月底，ASML 在华员工人数已超过 1500 人。

资料显示，1988 年，ASML 向中国市场交付了首台 ASML 步进式光刻机；2000 年，ASML 中国正式成立。目前，ASML 在中国设有 15 个办事处、11 个仓储物流中心、3 个开发中心、1 个培训中心以及 1 个维修中心。

IT之家了解到，ASML 是全球最大的半导体设备制造商之一，向全球复杂集成电路生产企业提供综合性关键设备。今年 6 月，ASML 表示，为了支持中国业务的增长，今年将持续扩大中国团队，计划招聘 200 余名员工。

此外，ASML 今年 1 月披露的数据显示，ASML 全球员工突破 3 万。在过去近两年的时间里，有超过 6000 名新员工加入了 ASML。其中，到 2021 年底，ASML 中国员工增加至 1300 多名。

财报显示，2022 年第二季度，ASML 实现净销售额 54 亿欧元（约 372.06 亿元人民币），毛利率为 49.1%，净利润达 14 亿欧元（约 96.46 亿元人民币）。

ASML 总裁兼首席执行官 Peter Wennink 此前表示，ASML 预计 2022 年第三季度净销售额约为 51 亿欧元（约 351.39 亿元人民币）-54 亿欧元（约 372.06 亿元人民币），毛利率约为 49%-50%。