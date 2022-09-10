苹果 iPhone 14 代工厂和硕 8 月营收约 261.07 亿元，同比增长 36%

IT之家 9 月 10 日消息，苹果 iPhone 14 系列主要代工厂之一和硕公布的财务数据显示，2022 年 8 月，和硕实现营收 1160.3 亿新台币（约 261.07 亿元人民币），同比增长 36%、环比增长 7.5%，创历年同期新高。

IT之家了解到，今年前 8 个月，和硕累计营收为 8314.89 亿新台币（约 1870.85 亿元人民币），同比增长 25.5%。

据台湾地区经济日报报道，和硕非 PC 业务营收大宗为 iPhone 组装，苹果历年在新机上市前一个月会对旧 iPhone 机型一次性大量拉货。以和硕来看，8 月营收增长的一部分原因，应该与 iPhone 13 大量出货有关。

从产品别来看，和硕今年 8 月笔记本电脑出货 61 万台，低于 7 月的 70-75 万台水准；桌机与主板出货 46 万台／片，环比减少 4 万台／片。

和硕指出，非 PC 业务季度环比仍维持增长。整体来看，仍看好第三季度为传统旺季，预计三大产品线将实现季度环比增长。

此外，法人预计，和硕今年专注 6.7 英寸的 iPhone 14 Plus 组装业务，新机组装订单有望拉高和硕产能利用率，预计下半年毛利率及营业利益率有望较上半年明显改善。在 iPhone 14 Plus 业务带动下，预计和硕第三季度营收将环比增长近两成，同比增长 5%。