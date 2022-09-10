到手价不高于 777777 元，LG 超薄可卷曲 OLED 电视上架：4K 120Hz 屏，三种展开模式

IT之家 9 月 10 日消息，LG 65 英寸可卷曲超薄 OLED 艺术电视新品现已上架京东，将于 9 月 13 日 20:00 正式开售，定价为 899999 元，到手价不高于 777777 元。

商品页面显示，这款 LG 超薄可卷曲 OLED 电视型号为 OLED65R1PCA，拥有 3840×2160 分辨率与 16:9 屏幕比例，支持 120Hz 刷屏率、1ms 响应时间与 300-500 尼特亮度，还有 98.5% DCI-P3 色域覆盖，支持 HDR。

IT之家了解到，这款电视采用四核 CPU（四核 A76），支持 2.4G&5G WIFI 频段，搭载 WebOS 系统，配备 2GB 运行内存和 8GB 存储内存。

据介绍，LG 超薄可卷曲 OLED 电视的屏幕可根据用户的功能需求按三种模式展开或关闭。用户可使用全景模式观看喜爱的内容，使用功能模式为生活增添氛围感，还可以通过扬声器模式充分利用空间。

其中，功能模式支持开启音乐、时钟、相框、氛围声光律动或者家庭面板的功能；当屏幕卷曲收纳到底座中，电视会变成扬声器模式，支持 4.2 声道 100W 扬声器与杜比全景声。