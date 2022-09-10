比亚迪半导体发布全局快门 CMOS 图像传感器芯片，支持 120fps@full 最大帧速率

IT之家 9 月 10 日消息，近年来，CMOS 图像传感器在工业应用中变得愈发重要。比亚迪半导体近日宣布推出一款工业级全局快门 CMOS 图像传感器芯片 ——BF3031。

BF3031 是比亚迪半导体采用 Global shutter 技术研发生产的一款 1/3 英寸的 50 万像素图像传感器芯片，支持并行和 MIPI 数字输出接口，有效像素阵列为 838×640，最大帧速率为 120fps@full。

比亚迪半导体表示，相较于 Rolling shutter，Global shutter 可有效解决物体高速移动时，成像出现的部分曝光 (partial exposure)、斜坡图形 (skew)、晃动 (wobble) 等果冻效应现象。

目前，比亚迪半导体 BF3031 已投入市场，未来还将继续开发 Global shutter 技术新产品用于其它领域。

IT之家了解到，比亚迪半导体在 CIS 领域已成功研发和量产 8 万像素、30 万像素、200 万像素、500 万像素、800 万像素、1300 万像素、安防、车载、线阵系列 CIS 产品，应用于手机、平板、笔记本、玩具、汽车、安防监控、工业控制和医疗设备等领域。