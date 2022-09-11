育碧《刺客信条》中国 / 日本背景游戏官宣，代号 JADE / RED

IT之家 9 月 11 日消息，在今天的 Ubisoft Forward 展示会上，育碧终于宣布了粉丝们等待已久的日本背景《刺客信条》。

首先，育碧介绍了下一代《刺客信条》——《刺客信条：幻景》，玩家将前往 9 世纪的巴格达，并带回了系列之前的玩法，提供经典的密集城市环境、大量的跑酷和非常重要的暗杀。

体验巴辛姆的故事，他是一个狡猾的街头小偷，在 9 世纪巴格达的繁华街道上寻找答案和正义。通过一个被称为无形者的神秘古老组织，他将成为致命的刺客大师。

《刺客信条：幻景》将于 2023 年推出，官方还展示了游戏的收藏版，包含手办、胸针复制品等等。

其次，育碧确认将推出代号《刺客信条：无限》的长效性服务型游戏，该游戏将成为公司交付和连接其作品的方式，就像现实世界的 Animus 软件一样，将随着时间的推移不断为其加入新的内容。

育碧为《刺客信条：无限》的推出首先准备了三部分内容：一个处于早期开发阶段的多人游戏、代号 RED、代号 HEXE。

代号 RED 将带玩家前往封建时期的日本，由育碧魁北克工作室开发，被描述为“刺客信条开放世界 RPG 设计的下一次进化”，预计可扮演日本忍者。

代号 HEXE 由《刺客信条》系列的王牌工作室育碧蒙特利尔开发，该部分将在代号 RED 之后推出，预计背景为欧洲历史上的“女巫审判”运动。

这两款游戏都可能在 2024 年或更晚推出。

最后，育碧宣布还在开发一款中国古代背景的刺客信条 RPG 手游（代号 JADE 翡翠），可免费游玩（你懂的），背景时间为公元前 215 年，也就是秦朝时期，秦始皇三十二年，该年秦始皇东巡蓟城。

▼ 可以从长城上进行“信仰之跃”

育碧还将与 Netflix 合作推出真人系列网剧以及该平台的独家游戏。

育碧 Ubisoft+ 订阅在 10 月 10 日前可在 PC、三星电视平台免费访问。