苹果 iPhone 14 通过 3C 认证，最高支持 29W 快充电源适配器

IT之家 9 月 11 日消息，苹果本周正式发布了全新的 iPhone 14 系列机型，无论是普通版还是 Pro 系列都号称 20W 快充，30 分钟内最多可充至 50% 电量。

此外，新款 iPhone 14 系列同样不会赠送充电器，而且大家经常调侃的 5V1A 充电器已经售空，目前 iPhone 14 支持且在售的充电器只有以下五款，其中 30W 版本充电器比 20W 版本贵了 100 元。

此外，苹果 iPhone 14 普通版也已经通过了 3C 国家质量认证，型号为 A2884，立讯精密昆山厂代工，不带充电器销售，但这款机型支持的充电器最高可以达到 29W 快充，同样也兼容 27W、12.5W、5W 充电协议。

IT之家曾报道，在 iPhone 14 Pro 发布前一周，有传言称这款智能手机将配备新的 30W 充电器。推特用户 DuanRui 发文称，由于某充电器品牌开始向媒体发送“新充电器产品”，iPhone 14 Pro 系列可能原生支持 30W 充电功率，并将在 iPhone 14 系列体验视频中进行宣传。”

他还表示，“充电器制造商提供的数据线仍然是 Lightning 接口”，此前爆料称苹果计划在 2023 年 iPhone 15 系列中将手机端口更改为 USB-C。

此外，Twitter 爆料者 @Kioriku 之前也表示下一代 iPhone 会支持 30W 充电，“充电周期刚开始为 30W 或更高”，然后“下降到 27-25W。”

《消息称苹果 iPhone 14 手机壳与上一代通用，Pro 款可选新 35W 充电器》