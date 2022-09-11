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谷歌 ChromeOS 原生视频功能增强，将为视频会议 App 添加内置效果

2022/9/11 7:39:21 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 11 日消息，自从疫情之后，很多生活方式都发生了改变，例如远程办公、网课、线上会议等等，但也得益于此，一众软件也得到了改进，但主要是面对 Windows、macOS 以及移动平台用户。

现在看来，ChromeOS 用户可能会在未来的更新中获得这些增强功能。

据 9to5Google 报道，ChromeOS 的开发者一直在努力为该操作系统带来原生视频方面的功能强化。例如，在所有视频会议应用中添加背景模糊等功能，保证用户在开会时拥有隐私安全。

谷歌 ChromeOS 很快就会为视频会议添加内置效果

IT之家了解到，这一功能目前已经在代码中出现，谷歌将使用机器学习来将其应用于所有场景，这意味着高端 ChromeOS 设备可能会拥有更好的体验。

此外，谷歌似乎还有其他的视频效果也正在研究中，比如“portrait rellighting”（肖像重新照明）效果，预计用户可以在视频中提高主题 / 人物亮度。深入研究代码发现，自动框架功能似乎也在开发中。

当然，由于这些功能还在开发中，有些功能有可能永远不会被公开。但重要的是谷歌正在开发更多的工具和特性，随着时间的推移，这些工具和特性将变得越来越重要，也将为 ChromeOS 用户带来更优质的体验。

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关键词：ChromeOS

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