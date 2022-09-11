一文汇总，苹果 iOS 16 首个正式版有哪些无法上线的功能？

IT之家 9 月 11 日消息，苹果 iOS 16 正式版将于 9 月 13 日推送，支持 iPhone 8 及之后上市机型。虽然 iOS 16 已经测试了三个月左右，但首个正式版仍将有一些功能无法上线。

实时活动：

首先，iOS 16 重新设计的锁屏是一大亮点，用户可实现个性化定制，选择不同样式的颜色、背景和字体等。但是，全新的实时活动和实时活动 API 仍无法使用，该功能允许主屏幕自动更新体育赛事、Uber 等现场活动的通知。

因此，轻 App 的实时活动也将无法在正式版使用。

Freeform：

预计在 iOS 16、iPadOS 16 和 macOS Ventura 中推出的 Freeform 也将在今年晚些时候推出。Freeform 是一种新的团队协作应用，使用 Freeform App，用户将拥有一个画布，可用于绘制新项目的图表，并进行实时协作，同时通过 iMessage 或 FaceTime 聊天。

Game Center 也将缺少两项功能：

同播共享支持： 支持 Gamer Center 多人联机的游戏整合了同播共享功能。与玩伴 FaceTime 通话中，便可以直接一起玩游戏。

通讯录整合：通讯录 App 会显示好友的 Gamer Center 个人资料。轻点几下，即可查看他们在玩的游戏和取得的成就。

Matter 支持：

Matter 是一种新的智能家居连接标准，可让兼容的配件跨平台无缝协作。Matter 将允许用户从更多兼容的智能家居配件中进行选择，并使用苹果设备上的 Home 应用和 Siri 来控制它们，预计要到今年晚些时候才会推出。

焦点（Focus）：

对于 iPadOS 16，焦点功能将不会在 iPadOS 16 的第一个版本中上线，该功能将能够过滤日历、邮件、Safari 等苹果官方 App 中的通知和事件。

iCloud 共享图库：

在宣布 iOS 16 的发布日期几天后，苹果表示 iCloud 共享图库将在首个正式版推出时不可用，可能是由于 iPadOS 16 和 macOS 13 Ventura 上的延迟。

此外，据彭博社报道，苹果将把 iPadOS 16 和 macOS 13 Ventura 的正式版推送推迟一个月。