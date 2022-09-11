Steam Deck 港版即将发售，V 社推出掌机拟人化吉祥物 Pal

IT之家 9 月 11 日消息，V 社此前宣布，Steam Deck 将在今年晚些时候于日本、韩国、台湾地区及香港地区发售。

为了配合登陆这几大市场，Steam Deck 官方宣布推出特别版吉祥物 Pal，是一个拟人化的 Steam Deck 掌机形象，头上还有 V 社标志性的阀门。V 社表示，Pal 在英语中有“同伴”“朋友”的意思。

IT之家了解到，Steam Deck 掌机已在这四个地区开启预约，Steam Deck 港版的起售价为 3288 港元（约 2827.68 元人民币），台版的起售价为 13380 新台币（约 3023.88 元人民币），日版的起售价为 59800 日元（约 3019.9 元人民币），韩版的起售价为 589000 韩元（约 3039.24 元人民币）。

Steam Deck 搭载了 AMD 的 Van Gogh APU，其 CPU 部分采用了 Zen2 架构，4 核规格，2.4 GHz 到 3.5 GHz。GPU 部分，Van Gogh APU 集成了 8 CU 的 RDNA2 GPU ，频率 1.0 GHz 到 1.6 GHz，性能为 1.6TFops FP32。整个 SoC 的 TDP 为 4 到 15W，支持 LPDDR5 内存，容量为 16GB。