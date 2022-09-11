康卡斯特宣布推出 2Gbps 上下行对称宽带，首批覆盖美国数百万人

IT之家 9 月 11 日消息，北美运营商康卡斯特（Comcast）计划在今年年底前将 2 Gigs 带宽推广到全美 34 个城市，并将在 2025 年底前将其覆盖范围扩大到 5000 多万户家庭，使其成为美国有史以来规模最大、速度最快的多千兆互联网部署。

作为该计划的一部分，Comcast 正在加速将其网络向着 10G 和 DOCSIS 4.0 云虚拟化架构转变，而且 Comcast 将于 2023 年开始提供支持 10G 的多千兆对称服务。

在最新的新闻稿中，该公司宣布已经开始在科罗拉多州的科罗拉多斯普林斯、佐治亚州的奥古斯塔、佛罗里达州的巴拿马城海滩和宾夕法尼亚州的费城通过其宽带网络推出 2Gbps 套餐，不需要升级调制解调器。

康卡斯特称，这些城市的用户已经可以享受到比当前宽带快 5 到 10 倍的上传速度。上传速度最高可达 200Mbps。此外，康卡斯特还打算在明年将其上传速度升级到更高的速率，这将带来下载和上传对等的 2000Mbps 级网速，也就是 Gigabit 2x 服务。

据介绍，虽然光纤网络有望实现上传和下载对称，但有线电视在这一方面已然落后。借助 DOCSIS 4.0 (一种高带宽宽带标准，允许高达 10Gbps 的下载和 6Gbps 的上传速率)，康卡斯特等 ISP 可以通过数据线实现上下行对称连接。

IT之家了解到，康卡斯特目前正在向新标准过渡，之前已经在 1 月份的网络测试中实现了 4Gbps 的上传和下载对称速度。

尽管像 AT&T、Frontier、Verizon 和谷歌这样的公司正在扩展他们的光纤网络，但这项服务在很大程度上仍然局限于位于大都市地区的用户。对于那些需要更快连接的人来说，他们很可能不在光纤可用的地区。

康卡斯特有线电视执行副总裁埃拉德・纳夫希表示，一旦康卡斯特明年推出上下行对称服务，用户将需要升级他们的调制解调器。