微软 Surface Go 3 获得 9 月固件更新，支持新的神秘系统配置

IT之家 9 月 11 日消息，微软 Surface Go 3 近日迎来了 2022 年 9 月固件更新，该更新和 Windows 系统更新是分开的。

在 3.1.1.12 版本固件更新说明中，微软提到了一个神秘的新功能：

此更新启用对新系统配置的支持。

IT之家了解到，该更新适用于运行 Windows 10 的 2020 年 10 月 10 日更新版本 20H2 或更高版本的 Surface Go 3 设备。

Surface Go 3 的用户可以在系统设置的 Windows 更新中查找下载新固件，也可以点此手动下载新固件进行安装。

Surface Go 3 轻至 544 克，配备 1080p 摄像头、矩阵式远场双麦克风、杜比音效和 10.5 英寸 1920 x 1280 分辨率触控屏幕。Surface Go 3 处理器可选英特尔奔腾金 6500Y 或英特尔酷睿 i3-10100Y 处理器。该产品提供可选的 LTE 增强版、长效电池续航、内置 Microsoft 安全防护，兼具从平板电脑到笔记本电脑的多功能性，针对触控笔和触控屏进行了优化。

微软一年一度的 Ignite 大会将于 10 月 12 日至 14 日在线下召开，消息称微软将带来 Surface 十周年新品，我们可以期待一下。