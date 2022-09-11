育碧《彩虹六号手游》将于 9 月 12 日开始内测

IT之家 9 月 11 日消息，在今天的 Ubisoft Forward 上，育碧公布了《彩虹六号 Mobile》的封闭 Beta 测试日期。

此轮封闭 Beta 测试将于 9 月 12 日在美国、巴西、加拿大、菲律宾、墨西哥、新加坡和印度开展。目前游戏仅支持安卓手机，感兴趣的玩家可以在谷歌 Play 商店进行预注册。

IT之家曾报道，育碧在今年 4 月公布了《彩虹六号 Mobile》，表示该游戏将于 2022 年晚些时候上线。《彩虹六号 Mobile》在 5 月进行了一次封闭 Alpha 测试，后来上线了 Google Play，玩家只需要进行预注册就有机会参加 Beta 测试。

当然，仅限安卓，iOS 玩家目前可以通过官网进行预注册（育碧自称还在努力开发中，暂时不会开放测试）。

《彩虹六号 Mobile》形式和游戏方式与《彩虹六号：围攻》基本相同，同样都是 5v5 团队对抗，都可以利用环境和各种专业工具来进行对战。攻击方可以使用无人机小车和爆炸物以及各种其他攻击性物品来推进到防守队的防御阵地，同理防守方也可以使用防御道具和设施进行坚守。

育碧表示，这是一次真正的彩虹六号体验，只为移动设备而非游戏机和 PC 打造。因此，开发团队正在尽可能地提升视觉真实感。

这款游戏目前还没有公布正式上线的日期，但当它发布时一定会支持 Android 和 iOS 两大平台。

《育碧《彩虹六号手游》开启预注册，即将开启 Beta 测试》