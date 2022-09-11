苹果官网 98 元 AirPods Pro 2 挂绳首批卖光，发货要等 4-6 周

IT之家 9 月 11 日消息，在 9 月 8 日的“超前瞻”（Far Out）发布会后，苹果官网商店上架了一条适用于 AirPods Pro 2 无线耳机的挂绳，价格高达 98 元，不过并非苹果品牌，而是来自第三方 Incase 品牌。

然而仅推出三天，这条挂绳就已经首批卖光了。苹果官网显示，Incase 挂绳预计发货日期为 4~6 周。

苹果官网介绍称，搭配适用于 AirPods Pro (第二代) 的 Incase 挂绳，随时聆听令你沉浸的声音。你可将柔软的编织绳像手环一样戴在腕上，也可用自带的卡夹将挂绳固定在背包或手提包上，确保充电盒随身，还方便取用。

这根挂绳高度为 0.81 厘米 / 0.32 英寸，长度为 23.5 厘米 / 9.25 英寸，宽度为 1.07 厘米 / 0.42 英寸，重量为 4.54 克 / 0.16 盎司。

IT之家了解到，苹果已发布第二代 AirPods Pro，这是迄今最先进的 AirPods Pro。新款 AirPods Pro 由全新 H2 芯片驱动，解锁了突破性的音频表现，对主动降噪和通透模式进行了重大升级，同时通过独特方式为用户带来更加身临其境的空间音频体验。现在，用户可以直接使用耳机柄的触控操作控制媒体播放和音量调节。此外，新一代 AirPods Pro 还带来更持久的电池续航、全新的充电盒，并新增一种耳塞尺寸，以更好地贴合用户耳形。

AirPods Pro（第二代）于 9 月 9 日（周五）起在苹果官网和 Apple Store App 接受订购，并于 9 月 23 日（周五）起在零售店内发售。售价 1899 元。