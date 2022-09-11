Omdia： 7 月笔记本电脑面板出货量仅有 1580 万片，京东方占比达 35.8%

IT之家 9 月 11 日消息，昨日，Omdia 发布报告称，2022 年 7 月，TFT LCD 面板总出货量环比下降 12%，同比下降 7%，仅有 2 亿 1500 万片。

报告指出，2022 年 7 月，大尺寸显示面板出货量环比下降 10%，仅有 6770 万片。“这一数据与 5 月创下过去两年新低的出货量 7210 万片相比，再次创下新低。”

IT之家了解到，Omdia 表示，笔记本电脑面板、液晶显示器和电视面板出货量均创两年来新低；不过也正因此，出货量表现在未来几个月可能会出现波动，并有所复苏。

此外，报告称继 8 月因各地高温限电而导致的低稼动率后，进入 9 月，面板厂商继续维持低稼动率，甚至有的厂商更进一步降低稼动率，来控制产出；尽管需求仍然疲软，但是由于产出大幅下降，且面板厂商库存在近期低产出控制下有所下降，面板价格有望在未来几月企稳反弹。

笔记本电脑面板方面，2022 年 7 月笔记本电脑面板出货量环比下降 12%，同比下降 36%，仅有 1580 万片，同样创下两年来新低。其中，京东方 2022 年 7 月的出货量份额占总份额的 35.8%。

2022 年 7 月按用途区分的出货量如下：