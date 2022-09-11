SensorTower：今年上半年前 1% 的 App 发行商占据了 91% 的收入，腾讯、字节跳动前二

IT之家 9 月 11 日消息，Sensor Tower Store Intelligence 最新报告显示，2022 年上半年，App Store 和 Google Play 中排名前 1% 的发行商推出的产品吃掉了了全球大多数份额。

Sensor Tower 分析了 900000 家游戏和非游戏应用发行商发现，9000 家（1%）在 App Store 和 Google Play 上共获得了 720 亿次安装 (近 79%)，其余 99% 的发布商 App 独立安装量总计达 150 亿次，累积约 21% 的市场下载份额。

尽管这些头部发行商仍占下载量和收入的大部分，但今年移动市场已经越来越民主化，前 1% 的市场份额在过去三年中逐步面临萎缩，这已经是 2019 年以来的最低水平。

在 Top 发行商中，Meta 和谷歌在 2022 年上半年的全球下载量均超过 10 亿次，与排名第三的发行商相差 92%

此外，今年上半年，至少被下载过 1 次的手游的发行商有 10.6 万家，其中前 1% 的玩家分食全球超 79% 的蛋糕，其余 99% 游戏发行商在这方面只有不到 21% 的市场份额。

收入方面就更夸张了，全球 App 中前 1% 的发行商（约 1800 家）合计占据总收入的 91%，约 420 亿美元；其余 183000 家公司分享了 9% 的市场份额，即 40 亿美元。

其中，在游戏和非游戏发行商中，腾讯今年上半年以约 33 亿美元的收入位居榜首，这比第二名的字节跳动（13 亿美元）高出 153% ，仅凭借《王者荣耀》和《绝地求生》等常年霸榜的产品就吃掉了全球超过 7% 游戏内购收入。

如果单纯只看手游部分，则头部发行商在市场份额方面的领先优势则显得更大。

数据表示，排名前 1% 的游戏发行商吃掉了今年上半年约 93% 的收入，大概 460 家游戏发行商共实现了 270 亿美元的收入。其余 46000 多家发行商占据了 7% 的市场份额，也就是 20 亿美元。

其中，腾讯上半年的收入超过 26 亿美元，约占所有头部游戏发行商收入的 10%。