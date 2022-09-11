长征七号甲遥五火箭已垂直转运至发射区，预计下周发射

IT之家 9 月 11 日消息，今早，长征七号甲遥五运载火箭在文昌航天发射场技术区完成相关工作后，垂直转运至发射区 (201 号工位) ，预计将于 9 月 13 日晚间择机发射！

目前对于火箭载荷和发射窗口期还没有确切消息，不过有人分析称启动时间可能是 21:33。

IT之家了解到，长征七号运载火箭是由中国航天科技集团公司研制的新一代中型液体燃料运载火箭，将成为中国未来的主力火箭，逐步替代现有的长征二号、三号、四号系列，承担该级距内 80% 左右的发射任务。

长征七号首飞是在 2016 年 6 月 25 日。去年 12 月 23 日 18 时 12 分，长征七号甲遥三运载火箭在海南文昌航天发射场搭载试验十二号卫星 01 星、02 星成功发射升空。

值得一提的是，长征七号甲系列火箭不知道为何跳过了遥四直接到了遥五，但目前看来遥五的发射任务已经是板上钉钉了。

今年 7 月初，航天科技集团六院 165 所首次实现 120 吨液氧煤油发动机双台位一日两试。901 试车台圆满完成 120 吨液氧煤油发动机工艺检定试车，该型发动机将作为长征六号遥十二运载火箭芯一级主动力。约 1 小时后，920 试车台圆满完成 120 吨液氧煤油发动机工艺检定试车，后续将推举长征七号甲遥五运载火箭飞天。