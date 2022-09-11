华硕无畏 Pro15 2022 锐龙版上架：R7-6800H+RTX 3060、2.8K OLED 屏、USB-C 4.0

IT之家 9 月 11 日消息，华硕本周推出了无畏Pro16 2022 酷睿版笔记本电脑，搭载 i5-12500H 处理器，定价 6699 元。现在，华硕无畏 Pro15 2022 的锐龙版同样已经上架了，首发 8299 元。

据介绍，该机搭载 AMD 锐龙 7-6800H 处理器，辅以 RTX 3060（120W），支持独显直连，配备 16G DDR5-4800 双通道内存（板载 16G，预留一个槽位）、 512G PCIe 4.0 SSD (双槽位，但空槽为 3.0×4 协议)。

此外，它采用了 15.6 英寸 OLED 屏，分辨率为 2880×1620，刷新率 120Hz，亮度最高 600nits，支持 HDR，还有潘通色彩认证、100% DCI-P3 色域 (支持色域切换)、硬件防蓝光、全亮度 DC 调光、杜比全景声、SmartAMP 音响、1080p 摄像头。

其他方面，该机采用金属材质，厚 20.9mm，重 2.1kg，配备 76Wh 电池，采用 240W 电源适配器，整机 140W 性能释放，配备冰川 Pro 散热系统，6 热管 + 双风扇 + 4 出风口，支持 Windows Hello 指纹识别，支持键盘背光。

IT之家了解到，该机提供了 USB-C 4.0 40Gbps、全功能 USB-C 3.2 Gen 2、USB-A 3.2 Gen 2、USB-A 3.2 Gen 1、HDMI 2.1 FRL、MicroSD Express 7.0 读卡器、3.5mm 耳机孔等接口，还有 2.5GbE 网口，支持 Wi-Fi 6E，预装 Windows11 系统，带正版 Office。