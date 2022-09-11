工信部：泸定地震受灾区域移动通信恢复至震前水平

IT之家 9 月 11 日消息，据工业和信息化部信息通信管理局消息，截至 9 月 10 日 18 时，经过近 6 天的艰苦奋战，四川省甘孜州泸定县、雅安市石棉县因地震受灾的 52 个行政村（已组织群众撤出转移的行政村除外）移动通信网络覆盖已经全部恢复至震前水平。

此次泸定地震，工业和信息化部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，组织通信行业克服交通受阻、电力受限等不利因素，利用空投发电油机、铺设临时光缆、无人机空中覆盖等方式第一时间将受灾地区移动通信服务恢复至震前水平，有力保障了抗震救灾指挥通信畅通和公众通信服务。

下一步，工业和信息化部将组织通信行业继续强化灾区应急通信保障措施，确保受灾区域移动通信服务稳定可靠，并提前谋划灾后恢复重建工作。

IT之家了解到，四川省通信管理局表示，截止 9 月 10 日，通信行业在灾区投入抢修人员 5722 人 / 次，大型应急装备 4175 台 / 次，大型无人机 4 架 / 次；克服道路、电力中断等困难，抢通恢复灾区基站 328 个，光缆 558 公里，为地震救援指挥和道路抢通等提供 623 次伴随保障。

下一步，四川省通信管理局将组织好全省通信行业，把工作重心由抢通向保通转移，做好通信设施加固和扩容，确保灾区通信网络稳定畅通，同时启动灾后重建，提前谋划、合理选址，进一步强化公众通信网络容灾抗毁能力，为人民群众提供可靠的通信保障和服务。