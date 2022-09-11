微信键盘 0.9.1 测试版更新：优化内存占用问题，安装包体积大幅缩小

IT之家 9 月 11 日消息，在 2021 年 1 月份的 2021 微信公开课 Pro 版微信之夜上，腾讯高级副总裁、微信事业群总裁张小龙曾透露：微信将上线属于自己的专属输入法，其目的并不是为了抢夺输入法市场，而是为了更好的保护用户的隐私。

本月初，“微信键盘”开始进行测试，用户可以通过微信读书 App 下载使用。随后，有网友从中提取出了微信键盘 App 安装包下载直链，随即有大量用户进行了尝试。

随着试用人数的增长，这款内测版 App 的一些问题也逐渐显现出来，例如存储空间占用过大，有网友反馈称“安装完片刻就能占用数百兆空间，一周之后可能会占用 1 个 G 甚至 2 个 G 以上的空间”，而这则会进一步导致卡顿，影响日常使用体验。

值得一提的是，微信键盘团队官方给出的下载链接已经更新到了 0.9.1 版本，这表明官方下载链接应该是一直存在且更新的，有需要的用户可以保存一下。

https://download.weread.qq.com//apk/wxkb_64.zip

从酷安网友 @一枚可爱 等人的反馈来看，微信键盘 0.9.1 版本修复了本地词库膨胀的问题，新版本内存（RAM+ROM）占用相比前一个版本有明显的降低。

此外，0.9.1 版本的安装包体积也同样有所减小（155M > 118M，-23.9%），其他更新内容还需要各位自行体验（官方没有更新日志）。

目前来看，这款 App 尚处于开发阶段，还有一些体验欠佳的地方，例如缺少粘贴板等工具，优点也有很多，例如界面十分简洁、拼写 Plus 和微信的联动做的十分不错、语音转文字的准确率很高等。

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