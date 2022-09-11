英特尔预计到 2023 年市场份额将进一步输给 AMD，目标是到 2025 年重新实现增长

IT之家 9 月 11 日消息，在 Evercore ISI TMT 峰会上，英特尔坦言自身存在继续丢失市场份额之风险。在最新的报告中，英特尔 CEO Pat Gelsinger 表示他认为 AMD 会继续掠夺原本属于英特尔的市场份额，而自身短期内难以挽回这一趋势。

在谈话中，英特尔 CEO 谈到了 PC 市场的巨大变化如何不仅影响了他们的业务，还影响了科技市场上其他公司的业务。他接着说道，他们自己的产品执行导致上一季度收益不利，但前景的大部分变化是由市场状况驱动的。

从那时起，我认为事情就像我们预期的那样，甚至还会更糟。因此，我们在电话会议上给出了一个预期，这是英特尔从未做过的。我们总会给你一个数字。这一次，我们给出了一个区间，考虑到当时整体经济的不确定性。我说过我们在本季度和全年的范围内有向低端发展的趋势，对吗？ 总体来说，情况比我们今年早些时候预测的更糟，但仍在季度和年度的范围内。但外面的生活确实很艰难。许多整车厂正在改变观点和前景，渠道库存调整，还有很多经济问题需要解决。 正如我们在财报电话会议上所说，我们现在的出货量低于终端市场的消费率，对吧? 我们看到的是库存积压。我想说，它确实给了我们第四季度增长的前景。我们说过第二季度和第三季度是底部。我们仍然认为，随着部分库存消耗开始逆转，第四季度将出现增长。总的来说，第四季度是一个更好的季度。所以所有这些加在一起，我们可以说我们在这个范围内，但比我们在开始时或在第二季度电话会议上所说的要温和一些。 基本上，其他所有公告都是对我们到目前为止在行业中所说的话的确认。少数例外的情况下，在短节点和技术上有非常独特的专有立场，其他一切都只有这一个坚定的观点。

当他谈到公司如何看待 AMD 的发展，他表示，竞争对手已经做得很好了，虽然英特尔仍然处于工艺节点 / 技术上的劣势（10nm 对 5nm），但公司正在通过 2023 年的 Emerald Rapids 和 2024 年的 Granite Rapids / Sierra Forest 等未来产品来实现追赶。他提到 Sapphire Rapids 的优势在于人工智能方面。据称，Sapphire Rapids 的性能和功率比 AMD 竞品要好，但不是很明显，他的目标是快速推出产品，与竞争对手相比，不仅要好，而且还要更好。

然而，推出产品需要时间，英特尔知道他们将在很长一段时间内以及整个 2023 年甚至 2024 年不断地失去市场份额。这是因为 AMD 在几乎所有领域都给到了更多压力。因此，他预计英特尔最快也要到 2025 年才能展现出竞争力，到 2026 年才有希望扭转份额下跌之趋势。

IT之家了解到，AMD 已经连续 13 个季度在服务器市场中从英特尔手上夺得份额，目前其服务器市场份额已经达到 20.2%。这一份额将来可能还会再增长 5% 或更多，按照英特尔的计算。重回市场强势需要等到 2024 年 Sierra Forest 处理器面世。

最后，Pat Gelsinger 强调英特尔会继续退出自身认为没有增长空间的业务，比如曾经的移动调制解调器芯片以及傲腾。英特尔内部也正在委任新的领导团体，并准备进行较大的公司结构重组，将其所有项目置于名为 Palladius 的新 PLC 模型下的一致开发方法中。