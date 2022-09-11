SpaceX 又一次拼车任务，用猎鹰 9 号将 BlueWalker 3 原型卫星送上天

IT之家 9 月 11 日消息，当地时间周六晚上 9:20，SpaceX 用猎鹰 9 号将一颗新颖商业通信卫星送入轨道，同时再一次刷新了猎鹰 9 号火箭的发射记录。

IT之家了解到，这是 SpaceX 2022 年的第 41 次发射，采用了 B1058 助推器，这已经是第 14 次飞行任务，它已经为该公司创造了不止一项新纪录。

猎鹰 9 号从佛罗里达州 NASA 肯尼迪航天中心的 39A 发射台发射升空，搭载 BlueWalker 3 和其他卫星。

据介绍，这是一颗由 AST SpaceMobile 制造的原型卫星，这也是 AST SpaceMobile 投入使用的第二颗原型卫星，号称是“有史以来在太空飞行的最大的商业通信阵列”。

BlueWalker 3 质量约为 1.5 吨，由一个 1.28 米（4.2 英尺）宽的中央控制节点以及一个由模块化方形瓷砖制成的大型可展开结构组成，该结构在一侧提供相控阵天线，用于与蜂窝设备通信另一侧的太阳能电池用于供电。这些部分组合成一个立方体以方便发射，最终将在轨道上展开成一个 64.4 平方米（693 平方英尺）的阵列。

整个 AST SpaceMobile 星座计划由 243 颗卫星组成，轨道高度在 725 到 740 公里之间：18 颗在赤道轨道，150 颗在 40 度倾角，75 颗在 55 度倾角。

2023 年底，SpaceX 将为这一星座系统发射前五颗运行卫星 ——BlueBird Block 1 卫星，后续版本的卫星将具有更大的可部署阵列。

此次任务依然不是最佳天气情况，天气预报显示周六晚支持发射的概率大约有 60%，发射时天上还有一些积雨云、铁砧云和表面电场效应，素以此次发射比原计划延迟了 10 分钟。

这次飞行还为猎鹰 9 号的第二阶段点火次数刷新了记录。在两个多小时的旅途中，第二阶段被点燃了五次，其中两次就是将 BlueWalker 3 航天器送到位于约 513 公里的轨道上，BlueWalker 3 在任务开始大约 50 分钟后完成部署。