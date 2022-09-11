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AMD 锐龙 R9-7950X CPU-Z 跑分曝光：全核 5.2/5.1GHz，温度 91℃

2022/9/11 15:33:05 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 9 月 11 日消息，@TUM_APISAK 分享了 AMD 锐龙 R9-7950X 处理器的又一份 CPU-Z 基准测试成绩。

结果显示，在技嘉 X670E AORUS MASTER 平台上，R9-7950X 的两组 CCD 分别运行在 5.2 / 5.1 GHz 的频率，而温度一度达到了 91 ℃ ，最终单核、多核成绩为 787、15824 分，单核性能不敌英特尔酷睿 i7-12700K，更比不上 i9-12900K / F。

根据 WccfTech 此前给出的数据，水冷散热下，16 核心 32 线程的 R9 7950X 的 Cinebench R23 多核跑分已经达到了英特尔即将发布的旗舰处理器 i9-13900K 的水平，后者为 24 核 32 线程。

IT之家了解到，R9 7950X 为 16 核 32 线程，主频 4.5GHz，加速频率 5.7GHz。这款处理器的 TDP 为 170W ，售价为 699 美元（约 4809.12 元人民币），将在 9 月 27 日上市。

以下是 AMD 锐龙 7000 系列首发四款型号的参数信息：

  • R9 7950X： 16C32T，4.5-5.7GHz，80MB 缓存，170W TDP，699 美元（约 4809.12 元人民币）

  • R9 7900X： 12C24T，4.7-5.6GHz，76MB 缓存，170W TDP，549 美元（约 3777.12 元人民币）

  • R7 7700X： 8C16T，4.5-5.4GHz，40MB 缓存，105W TDP，399 美元（约 2745.12 元人民币）

  • R5 7600X： 6C12T，4.7-5.3GHz，38MB 缓存，105W TDP，299 美元（约 2057.12 元人民币）

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关键词：AMD处理器

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