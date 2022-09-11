北京麟卓兆懿 1.0 发布：仅支持微软 Win11/10，带来桌面化的安卓 App 体验

IT之家 9 月 11 日消息，北京麟卓近期发布了兆懿移动应用运行平台，表示“让更多 PC 用户体验到跨端生态融合的便捷和乐趣”。

兆懿 1.0 平台仅支持 Windows 10 和 Windows 11。IT之家获悉，下面是兆懿 1.0 平台配置要求：

最低配置为 4 代 Intel 酷睿或性能相当的 AMD 处理器，8GB 内存，5GB 以上空闲固态硬盘，512MB 显存，1080P 或以上显示器。

推荐配置为 8 代 Intel 酷睿或性能相当的 AMD 处理器，16GB 内存，20GB 以上空闲固态硬盘，1024MB 显存，1080P 或以上显示器。

兆懿 1.0 兼容当前主流的 Windows 10、Windows 11 操作系统，支持 Windows 电脑和平板。可满足学生的学习需求，更大的屏幕交互。

兆懿 1.0 支持安卓游戏桌面化，鼠键、手柄等设备自由切换，尽享大屏体验。包括兼容海量主流游戏，支持键盘手柄操作，超高性能消除卡顿。还支持多 Android 应用同时运行，每个应用拥有独立的窗口。

兆懿 1.0 采取开创性的自由拉伸方式，实现应用窗口的非等比例拉伸，弥补传统等比例拉伸存在的画面模糊、操作体验弱等不足，充分彰显产品灵活性，满足 Windows 用户个性化需求，让 Android 应用实现真正桌面化操作。

兆懿 1.0 支持支持直接拖拽文件发送给安卓软件联系人，实现传输信息秒级触达。便捷快速的交互设计，更贴近 PC 用户的使用习惯，让自由传递畅行无阻。

兆懿 1.0 支持可统一采取 Windows 的输入法，用户无需来回切换输入法，输入会更舒适，体验感会更好。

兆懿 1.0 支持提供安卓应用开发工具适配器，支持与 Android Studio 集成，基于 ADB 的安卓应用调试，无需安卓模拟器，让开发人员像开发桌面应用一样开发安卓应用，实现开发即所见，大大提高开发效率。

兆懿 1.0 更新内容如下：

[重构键盘行走]

厌倦用 WASD 来移动了吗？这次由你来定！

[重构射击模式]

更简单的配置步骤 + 更流畅的操作体验，从落地成盒到大杀四方。

[新增右键行走]

打破常规定义，键盘映射不止是键盘，鼠标也行，桌面级的游戏体验。

[新增视角控制]

管你东西南北中，360 度全方位无死角。

[新增键位显示功能]

记不住键位的，这个功能用起来。

[提供多款主流游戏推荐配置方案]

开箱即用，快来看看你的游戏上榜了没。

[新增锁定鼠标到应用窗口功能]

光标再也不会偷跑，别想用误操作当借口。

[新增组合按键功能]

玩法更加自由多元，一定能满足大家进阶的个性化需求。

[键盘映射开启时，允许中文输入]

终于可以在玩游戏的同时，激情对线了。

[支持鼠标将文件从微信拖拽到桌面]

收到同事发来的文件，再也不用另存为了。

[微信中调用 Windows 应用打开文件]

[鼠标右击触发安卓应用的长按事件]

方便、快捷、简单、好用。

[完善大量应用多窗口自由缩放支持]

真正的定制化窗口，开再多 App 也不怕。

[在标题栏添加返回和菜单按钮]

更加人性化的设置。

[修复若干问题，提升稳定性]

下面是视频：