雄安高铁站站顶光伏累计发电超 1000 万千瓦时

IT之家 9 月 11 日消息，据雄安发布、新华网消息，京雄城际铁路雄安站站顶分布式光伏电站总装机容量 6000 千瓦，站顶铺设 1.77 万块、4.2 万平方米多晶硅光伏组件，电站采用自发自用、余电上网模式，自 2020 年 12 月正式并网发电以来，已累计发电超过 1000 万千瓦时。

雄安站站房位于雄县城区东北部，总建筑面积达 47.2 万平方米，采用水滴状椭圆造型。站房工程主体共五层，地上三层、地下二层，局部设有夹层，钢结构总用钢量 13.1 万吨。

IT之家获悉，2020 年 12 月，北京至雄安新区城际铁路（简称京雄城际铁路）大兴机场至雄安新区段开通运营，京雄城际铁路实现全线贯通，雄安站同步投入使用。北京西站至雄安新区间最快旅行时间 50 分钟，大兴机场至雄安新区间最快 19 分钟可达。

京雄城际铁路自北京西站引出，经过既有京九铁路至李营站，接入新建高速铁路线路，向南途经北京市大兴区、河北省廊坊市、霸州市至雄安新区，线路全长 91 公里，最高设计时速 350 公里。

雄安站站场规模 13 台 23 线，总建筑面积 47.52 万平方米，采用站城一体化设计，有效融入城市肌体，做到枢纽区域与城市规划、产业开发有机融合；站房外观采用 “青莲滴露”设计主题，呈水滴状椭圆造型，椭圆形屋盖轮廓如清泉源头，似一瓣青莲上的露珠；采用立体候车布局，能够实现旅客 “进出分层、到发分离”，保证旅客进出畅通；在车场之间创新采用 15 米宽的 “光谷”，提升了采光通风效果。雄安站将成为京港（台）高速铁路、京雄城际铁路、天津至雄安新区城际铁路、雄安新区至忻州高速铁路的交会枢纽。