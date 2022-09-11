腾讯 QQ 平台打击网络黑产：不要轻信“免费送皮肤”“免费领红包”等广告

IT之家 9 月 11 日消息，今日，QQ 安全中心发布《关于严厉打击 QQ 平台网络黑产的公告》称，QQ 团队近日协助四川绵阳游仙区网警，在福建安溪、广东茂名成功抓捕了一个为盗号黑产链提供技术服务的养号团伙，现已对其采取刑事强制措施。

公告指出，今年 6 月底，QQ 团队发现绵阳 IP 有大量异常登录，并立即联动绵阳游仙区网警进行追踪抓捕。据了解，该团伙曾租用 160 多台绵阳机房服务器及其他外部服务器进行养号，其中一人从事开发及运营 QQ 外挂引流软件黑产多年，为盗号黑产提供技术支持。该团伙累计销售恶意注册、非法获取的 QQ 账号数百万个，其养号行为给黑产上下游提供了作恶账号，侵害了平台用户的信息安全、正常交流等合法权益，对网络安全造成严重威胁。

数据显示，QQ 团队去年全年协助各地公安机关共计破获案件达 93 件，抓获犯罪嫌疑人近 4300 人，涉案总金额超过 16 亿元人民币。

IT之家了解到，QQ 安全团队表示，将不断升级对抗能力，加大黑产治理力度，并提醒称互联网并非法外之地，利用网络及相关技术实施犯罪活动或间接成为“帮凶”的行为，均会受到严厉打击。同时，QQ 安全团队还提及了几点注意事项：