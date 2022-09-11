三星显示申请“Flex G”双折叠屏智能手机-平板电脑混合设备商标

IT之家 9 月 11 日消息，在 CES 2022 上三星展示了 Flex G 和 Flex S 概念折叠屏设备。Flex S 和 Flex G 是三星显示设计的双折叠屏手机-平板电脑混合设备概念，旨在展示翻盖式 Galaxy Z Flip 和书本式 Galaxy Z Fold 之外的可折叠技术实现的其他外形尺寸。近期，三星显示在韩国注册了“Flex G”商标。

去年 7 月，三星显示还在 KIPRIS 上注册了“S Flex”商标。“Flex G”现已加入，这两个商标都归入韩国知识产权信息服务中心的同一分类下。三星显示还尝试了更大的折叠屏设备，例如 Flex Note 概念。后者有可能很快加入到 KIPRIS 的另外两个“Flex”设备行列。

三星 Galaxy Z Fold 和 Z Flip 系列表现不错。折叠屏手机时代正式来临，三星可能正在准备以新的形式扩展到新兴的折叠屏设备领域。三星表示，在确保 Galaxy Z Fold 和 Z Flip 系列成功并成熟之前，还没有发布任何其他折叠屏设备的计划。

IT之家了解到，需要注意的是，三星显示与三星电子是不同的组织，现在是三星显示部门展示了 Flex S 和 Flex G 概念并获得了商标。换句话说，三星显示是一家企业，可能希望将其折叠屏面板出售给尽可能多的客户。因此制造的这些类型的双折叠面板最终可能会被三星以外的其他移动设备制造商使用。