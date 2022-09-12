Steam 新一周销量榜：Steam Deck 掌机十五连冠，《NBA 2K23》《迪士尼 梦幻星谷》上榜

IT之家 9 月 12 日消息，Valve 现已公布最新一周（9 月 5 日至 9 月 11 日）Steam 销量排行榜，自家掌机 Steam Deck 作为一款硬件产品登顶重回榜首并且拿下十五连冠，而经典游戏《荒野大镖客：救赎 2》第三，新发售的《NBA 2K23》冲入前五、《迪士尼 梦幻星谷》排第七，而《艾尔登法环》也再一次入榜。

榜单详情：

1. Steam Deck

2.《极限竞速：地平线 4》

3.《荒野大镖客：救赎 2》

4.《漫威蜘蛛侠 复刻版》

5.《NBA 2K23》

6.《 Cult of the Lamb 咩咩启示录》

7.《迪士尼 梦幻星谷》

8.《极限竞速：地平线 5》

9.《泰坦天降 2》

10.《艾尔登法环》

IT之家曾报道，2K 旗下《NBA 2K23》游戏已于 9 月 9 日在全球范围内上线，登陆 PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch 和 PC 平台。

目前，《NBA 2K23》在 Steam 定价 199 元，首日的评价为“多半差评”。