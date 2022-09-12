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Steam 新一周销量榜：Steam Deck 掌机十五连冠，《NBA 2K23》《迪士尼 梦幻星谷》上榜

2022/9/12 6:31:31 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 9 月 12 日消息，Valve 现已公布最新一周（9 月 5 日至 9 月 11 日）Steam 销量排行榜，自家掌机 Steam Deck 作为一款硬件产品登顶重回榜首并且拿下十五连冠，而经典游戏《荒野大镖客：救赎 2》第三，新发售的《NBA 2K23》冲入前五、《迪士尼 梦幻星谷》排第七，而《艾尔登法环》也再一次入榜。

Steam Deck

榜单详情：

  • 1. Steam Deck

  • 2.《极限竞速：地平线 4》

  • 3.《荒野大镖客：救赎 2》

  • 4.《漫威蜘蛛侠 复刻版》

  • 5.《NBA 2K23》

  • 6.《 Cult of the Lamb 咩咩启示录》

  • 7.《迪士尼 梦幻星谷》

  • 8.《极限竞速：地平线 5》

  • 9.《泰坦天降 2》

  • 10.《艾尔登法环》

IT之家曾报道，2K 旗下《NBA 2K23》游戏已于 9 月 9 日在全球范围内上线，登陆 PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch 和 PC 平台。

目前，《NBA 2K23》在 Steam 定价 199 元，首日的评价为“多半差评”。

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关键词：Steam

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