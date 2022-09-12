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首页 > Win11之家>Win11快讯

“经典”设计回归，微软 Win11 正测试类似 Win10 的任务栏长条搜索框

2022/9/12 7:12:37 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 sitinpeaceSpring6666Terrence 的线索投递！

IT之家 9 月 12 日消息，在最新的 Windows 11 Dev 预览版 25197 中，微软带来了一个新的搜索框设计，或者说是还原的搜索框设计。

根据推特用户 PhantomOcean3 发现的隐藏设计，Windows 11 中带回了类似 Windows 10 中默认搜索框的样式，即在开始按钮旁显示一个大大的长条搜索框。

从图中可以看到，该搜索框可以显示一些提示文本，整体圆角弧度非常大，还有一些图案装饰。

启动方法：

  • 从 GitHub 存储库下载 Vive Tool

  • 提取 Vive Tool 文件到某个目录

  • 以管理员身份启动 Windows 终端，切换到命令提示符

  • 使用 CD 命令导航到 Vive Tool 的文件夹。例如，CD C:\Vive

  • 输入 vivetool /enable/ id:39072097 /variant:6 并按回车

  • 重启电脑

此外，该版本迎来聚焦桌面壁纸的新 UI，从图中可以看到，用户可在一个新的悬浮窗中查看壁纸的详细信息，以及相关壁纸。IT之家了解到，该 UI 也需要手动启动。

启动方法：

Vive Tool 工具输入以下命令：

vivetool /enable /id:39710659
vivetool /enable /id:39880030
vivetool /enable /id:40268500
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