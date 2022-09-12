英雄联盟 S12 全球总决赛完成抽签：RNG 将从入围赛打起，T1 打 EDG

IT之家 9 月 12 日消息，《英雄联盟》S12 全球总决赛在 LEC 和 LCS 最后一场比赛结束后举行了入围赛的抽签仪式，12 支队伍将从入围赛打起。

入围赛：

A﻿组：FNC、BYG、DFM、EG、LOUD（巴西）、CHF（澳洲）

B﻿组：DRX、RNG、SGB、MAD、IW（土耳其）、ISG（拉丁美洲）

入围赛阶段 12 支队伍将会被分为两个小组，各分组通过单循环赛制来进行比赛。组内第三第四的队伍进行一场 BO5 比赛，胜者同另一组的第二名进行一场 BO5 比赛，最终的胜者将携手小组第一晋级小组赛。

若 LEC 赛区的 3 号种子和 4 号种子队伍均晋级小组赛阶段，则 LEC4 号种子队伍将不受小组内不得出现同赛区队伍规则的约束。如上述两支 LEC 队伍中有一支在入围赛阶段淘汰，则该规则不变。

小组赛：

A 组：C9（北美第一）、T1、EDG

B 组：JDG、G2、DK

C 组：RGE（欧洲新王）、TES、GAM

D 组：GEN（韩国第一）、CFO、100T

值得一提的是，T1、EDG、C9 不仅和 2017 年一样在同一个分组，而且仍然是一样的中单，Faker、Scout、Jensen。

《英雄联盟》S12 入围赛将从 9 月 29 日开始，至 10 月 4 日结束，将于墨西哥首都墨西哥城的 Artz Pedregal 电竞体育馆进行，详情可参见：

拳头公布 2022《英雄联盟》S12 全球总决赛时间，11 月 5 日决战美国旧金山